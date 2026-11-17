Fernando Clavijo ha advertido este martes de que Canarias podría instalar un hospital de campaña en El Hierro con medios propios para aliviar la presión asistencial. El presidente canario planteó esa posibilidad al salir de la segunda Comisión Interministerial de Inmigración, celebrada en la Moncloa. Según su balance, en la reunión que presidió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el Estado no concretó nuevos recursos extraordinarios para la isla.

Entre el 1 y el 16 de noviembre llegaron a Canarias 11.657 personas en 118 embarcaciones, según el balance provisional de la Policía Canaria difundido por el Ejecutivo autonómico. El Hierro recibió 97 de esas embarcaciones, más de ocho de cada diez. En el mismo periodo de 2025, el archipiélago había registrado 1.271 llegadas.

Refuerzos pendientes en La Restinga y el centro de acogida

La primera reunión, el 10 de noviembre, terminó con la declaración de emergencia migratoria en Canarias. El Gobierno anunció entonces 15,18 millones de euros para ampliar las plazas en centros estatales y financiar traslados entre las islas y a la Península. También anunció un millón adicional para reforzar la asistencia sanitaria y de primera atención de Cruz Roja.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, aseguró el lunes que el refuerzo estatal seguía pendiente en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). La gerencia sanitaria de El Hierro ya había destinado más personal a los equipos que atienden a quienes llegan en cayuco. Goya reclamó al Estado un hospital de campaña para que el hospital insular pueda reservar sus recursos para los casos más graves.

Tras la reunión de este martes, Clavijo reconoció mejoras en los traslados a otras islas y a la Península y las consideró insuficientes para aliviar la situación. Entre las opciones que planteó figuran contratar a Cruz Roja para atender en el CATE, instalar un hospital de campaña junto al centro o recurrir a personal sanitario de la Unidad Militar de Emergencias. Si Canarias tiene que instalar el dispositivo, señaló que podría hacerlo con el SCS y el 112. Torres había dicho el domingo, durante su visita a La Restinga, que el Estado apoyaría la instalación si se acreditaban su necesidad y su utilidad.

Canarias insiste en el despliegue de Frontex en origen

Clavijo volvió a reclamar misiones de Frontex en Senegal y Gambia para prevenir la salida de cayucos. Antes de la cita había pedido a Moncloa que acreditara si España había solicitado ese despliegue. El presidente canario sostiene que, mientras se revisa el reglamento de Frontex, la normativa vigente permite organizar misiones conjuntas con los países de origen.

La petición forma parte de las gestiones que Clavijo trasladó por carta a Pedro Sánchez. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, había señalado la semana pasada otros recursos disponibles, entre ellos el mecanismo europeo de Protección Civil. Según relató Clavijo tras la reunión, el Ejecutivo central le comunicó que no consideraba necesario activarlo.