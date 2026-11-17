El Gobierno de España ha anunciado cinco millones de euros adicionales para afrontar las consecuencias del repunte migratorio en El Hierro, una medida que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera insuficiente ante la dimensión de las llegadas registradas durante noviembre.

Tras participar este martes en la segunda Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en la Moncloa, Clavijo ha acusado al Ejecutivo central de "falta de previsión" y ha reclamado más medios para garantizar la atención sanitaria, los rescates y la seguridad de los profesionales desplegados en la isla.

"Canarias no se merece esta falta de previsión", ha afirmado el presidente autonómico, que sostiene que el Estado disponía de información previa sobre el incremento de las salidas desde la costa africana.

Tres millones para Sanidad y dos para El Hierro

La nueva partida contempla tres millones de euros para el Gobierno de Canarias, destinados a financiar gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud, y otros dos millones para el Cabildo de El Hierro por el impacto social y económico de las llegadas.

Estas cantidades se añaden a los 15,18 millones movilizados la semana pasada tras la declaración de la emergencia migratoria, dirigidos a ampliar recursos estatales de acogida, atención en costa y derivaciones.

Clavijo ha remarcado, sin embargo, que ese dinero anterior no había supuesto una transferencia directa al Ejecutivo autonómico y ha reclamado recursos adicionales para los servicios canarios que están interviniendo en la emergencia.

El presidente ha advertido incluso de que Canarias podría tener que desplegar con medios propios un hospital de campaña para aliviar la presión sanitaria si no se articulan nuevos refuerzos.

Más de 10.000 llegadas a El Hierro en noviembre

Según los datos expuestos durante la reunión, unas 10.000 personas han llegado a El Hierro durante noviembre y alrededor de 16.000 desde comienzos de año.

El Ministerio del Interior contabilizó además 11.037 llegadas irregulares al conjunto de Canarias durante la primera quincena del mes.

Actualmente permanecen en El Hierro unas 500 personas, después de las derivaciones realizadas hacia otras islas y la península.

Clavijo ha reconocido que se han producido avances, pero sostiene que los medios siguen siendo "absolutamente insuficientes". Entre sus propuestas figura contratar a Cruz Roja para reforzar la atención en el CATE, instalar un hospital de campaña y estudiar la participación de la Unidad Militar de Emergencias.

También ha vuelto a reclamar el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia y la activación de mecanismos europeos para actuar en los países de origen y tránsito.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la respuesta del Estado y ha destacado los contactos diplomáticos con Senegal, Gambia y otros países africanos, así como los refuerzos desplegados en Canarias.