El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha desmontado este martes el relato del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la gestión de la crisis migratoria que vuelve a desbordar al archipiélago, y de manera dramática a la isla de El Hierro. En su entrevista con Juan Pablo Polvorinos en el programa esNoticia de esRadio, el líder canario ha relatado su enorme "frustración y desaliento" tras salir de la reunión interministerial presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de la que únicamente ha sacado "buenas palabras" y ni una sola medida efectiva.

"No me deja tranquilo en absoluto", ha sentenciado Clavijo al valorar el encuentro. El dirigente regional ha puesto el foco en el abandono que sufre la sanidad pública en El Hierro: una semana después de la anterior cumbre ministerial, Moncloa no ha movilizado ni un solo refuerzo sanitario. Esta inacción está provocando un severo desgaste en los profesionales médicos y una evidente merma asistencial que pagan tanto los vecinos herreños como los propios inmigrantes.

Clavijo ha hecho referencia también a la videoconferencia que mantuvo la semana pasada con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Según el testimonio del presidente canario, el alto cargo comunitario le confesó abiertamente que en Bruselas no entienden por qué el Gobierno de España no ha solicitado formalmente la activación de Frontex, ni ha pedido recurrir al Mecanismo Europeo de Protección Civil ni al refuerzo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Estas palabras dejan en muy mal lugar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en la reunión de este martes intentó justificar su parálisis alegando que Frontex está inmerso en una modificación de su reglamento que impide actuar mientras tanto. Clavijo "discrepa" con la excusa de Interior, sosteniendo que la normativa vigente permite sobradamente desplegar efectivos de la agencia europea en países emisores como Senegal y Gambia si la Unión Europea condiciona a ello los fondos de cooperación que está negociando con ambos gobiernos. "Esto es lo que me cuentan en la reunión, yo no he visto ningún documento", deslizó Clavijo con evidente escepticismo sobre las supuestas gestiones de Moncloa.

Este choque entre el Ejecutivo canario y el Ministerio del Interior por el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas resume el bloqueo que impide frenar la salida de los inmigrantes de su país de origen. Frontex no puede intervenir de oficio y requiere que el Estado miembro afectado, en este caso España, curse una petición oficial a Bruselas, un paso que Marlaska parece que sigue resistiéndose a dar para no asumir el desgaste político de reconocer que la situación está desbordada.

"Nosotros se lo veníamos advirtiendo"

Clavijo ha desmontado también el argumento gubernamental de que el repunte de llegadas a El Hierro sea un fenómeno imprevisible. El presidente canario ha recordado que, tal y como trascendió a los medios tras la crisis vivida en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "ya advirtió en sus informes desde el pasado mes de julio", explica, "aunque nosotros se lo veníamos advirtiendo desde antes", de una inminente reactivación de la ruta atlántica. A la alerta de los servicios secretos se sumaban circunstancias políticas y logísticas de sobra conocidas: la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal, "que ha mermado los efectivos policiales de la vigilancia costera en Senegal", y la debilidad institucional que atraviesan tanto el propio Gobierno senegalés como Gambia, inmersa en un proceso electoral. "No es un hecho sobrevenido, no es algo que haya ocurrido de manera fortuita y espontánea", subrayó Clavijo, alertando además del peligro que corren los trabajadores de Salvamento Marítimo, sometidos a jornadas extenuantes sin los relevos necesarios.

Un "efecto acumulativo" insostenible para los servicios públicos isleños

Más allá de la dejadez en el control de fronteras en origen, el presidente de Canarias ha señalado las nefastas consecuencias prácticas que está teniendo la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en la frontera sur. Lejos de agilizar la gestión, la hiperregulación comunitaria ha multiplicado el papeleo. Como explica Clavijo, "si antes la filiación inicial de un inmigrante se resolvía en dos o tres hojas, ahora exige rellenar 16 folios" y "realizar entrevistas muy largas" a cada uno de ellos. En un territorio con recursos limitados como El Hierro, esta situación burocrática bloquea la identificación policial y frena en seco las derivaciones y repatriaciones, provocando un "efecto acumulativo" insostenible para los servicios públicos isleños.

Aunque Clavijo sí quiso reconocer el trabajo de derivación hacia la península y la "magnífica coordinación" con el Ministerio de Infancia en el reparto de menas, concluyó lanzando una seria advertencia demográfica sobre el futuro de África Occidental, tal y como explica Clavijo, "una región que duplicará su población hasta 2050 con una edad media de 19 años frente a los 44 de Europa" y por lo que hay que tomar medidas urgentes. También agradeció a los micrófonos de esRadio y del Grupo Libertad Digital dar voz a una tierra que se ha sentido "muy sola" ante la crisis.