El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calificó este martes de "auténtico disparate" el proyecto de cinco países de la Unión Europea para abrir un centro de deportación en Ruanda. Tras asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración en la Moncloa, cuestionó las garantías de respeto a los derechos humanos en el centro y sostuvo que la medida no frenará las llegadas a Europa.

Clavijo puso el foco en la capacidad del centro. Cifró en 100 las plazas previstas y las comparó con las 1.350 llegadas a Canarias que ocurrieron en una sola jornada. El presidente defendió que, ante ese volumen, la prioridad en las islas es atender en condiciones seguras a quienes desembarcan y organizar su traslado a otros territorios para aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

El jefe del Ejecutivo canario recordó la emigración de las islas en el siglo pasado y aludió a los menores que ha visto desembarcar. A su juicio, desplazar los retornos a un tercer país puede agravar los riesgos de las rutas migratorias y favorecer la trata de personas. También reprochó la distancia entre las medidas anunciadas y el mensaje que, según recordó, dejó el Papa durante su visita a Canarias.

Cinco países negocian el centro y prevén los primeros traslados en 2027

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos presentaron el lunes en Viena su iniciativa con Ruanda. Los promotores plantean enviar allí a personas sin derecho a permanecer en los países participantes cuando no se pueda ejecutar su regreso al país de origen. Según el Gobierno neerlandés, la primera fase se limitaría a hombres solos y los primeros traslados se esperan en 2027, una vez se cierren los detalles con las autoridades ruandesas.

Países Bajos describe la instalación como un centro abierto de estancia temporal, financiado por los cinco Gobiernos europeos. Según el planteamiento neerlandés, las personas trasladadas tendrían derecho a residir en Ruanda y acceso al trabajo, la sanidad y la educación.

Canarias reclama refuerzos para El Hierro

La crítica al proyecto llega tras un fin de semana de repunte de las llegadas a El Hierro. El lunes, Clavijo remitió una carta a Pedro Sánchez para que el Estado solicite a Bruselas refuerzos de Frontex, apoyo de la Agencia Europea de Asilo y la activación del mecanismo de Protección Civil y de fondos europeos de solidaridad. También pidió más efectivos policiales y sanitarios y que se agilicen los traslados desde la isla.

Según el balance provisional de la Policía Canaria difundido por el Ejecutivo autonómico, 11.657 personas llegaron a Canarias entre el 1 y el 16 de noviembre, a bordo de 118 embarcaciones. El Hierro recibió 97 de esas embarcaciones. En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 1.271 llegadas.