Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) por un importe conjunto de 17,2 millones de euros para atender obligaciones económicas pendientes.

La mayor parte de esta cantidad corresponde a pagos a la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa), que concentran cerca de 16,9 millones de euros entre dos de los tres expedientes aprobados.

16,75 millones por la tasa de depuración

El expediente de mayor cuantía asciende a 16.755.151 euros y recoge dos obligaciones económicas con Emalsa derivadas de la regularización vinculada a la actualización de la tasa de depuración.

De esa cantidad, 8,01 millones corresponden al ejercicio 2024, mientras que otros 8,74 millones se refieren al periodo comprendido entre enero y julio de 2025.

A esta cifra se añaden 148.297 euros correspondientes a los sobrecostes derivados del pago de la tasa por el tratamiento de los lodos generados en las depuradoras de Barranco Seco y Tamaraceite en el Ecoparque Gran Canaria Norte durante diciembre de 2024.

Otros 292.000 euros de diferentes áreas

El tercer expediente aprobado alcanza los 292.626 euros y agrupa obligaciones pendientes de distintas áreas municipales.

Entre las principales partidas figuran 161.614 euros correspondientes a Aguas, 52.930 euros a Urbanismo, 24.163 euros a Ciudad de Mar, 17.498 euros a Igualdad y Diversidad, 16.928 euros a Limpieza y 12.861 euros a Tráfico y Movilidad, además de cantidades menores asociadas a otros servicios municipales.

La aprobación de los tres expedientes permite al Ayuntamiento reconocer presupuestariamente estas obligaciones para proceder a su tramitación y pago.