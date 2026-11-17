El Partido Popular ha reclamado este martes al Gobierno de España un refuerzo permanente de los medios destinados al control de la frontera en Canarias, con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, mayor vigilancia marítima y una presencia estable de Frontex.

Los candidatos al Congreso por Las Palmas, Guillermo Mariscal, y al Senado por Gran Canaria, Carlos Sánchez, han situado la inmigración entre los principales asuntos de su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ante el fuerte incremento de las llegadas registrado durante las últimas semanas, especialmente en El Hierro.

Mariscal ha pedido incrementar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito.

El candidato sostiene además que España debe aumentar su presión en la Unión Europea para vincular determinadas ayudas y mecanismos de cooperación a la colaboración de esos países en el control de las salidas.

Frontex, patrulleras, drones y satélites

El programa electoral del PP contempla para Canarias un refuerzo permanente de Policía Nacional y Guardia Civil, así como aumentar el número de patrulleras destinadas a la vigilancia marítima.

La formación propone incorporar también medios aéreos, drones y satélites y mantener una presencia estable de Frontex en las zonas sometidas a mayor presión migratoria.

Otra de las medidas plantea fijar un plazo máximo de siete días para identificar a las personas interceptadas después de cruzar irregularmente la frontera, para posteriormente tramitar las solicitudes de asilo o ejecutar las devoluciones que correspondan legalmente.

El PP propone asimismo establecer cupos anuales de trabajadores extranjeros vinculados a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad de acogida de España, además de impedir por ley regularizaciones masivas.

Carlos Sánchez ha defendido que la respuesta migratoria debe plantearse como una cuestión estatal y europea y ha reclamado a Fernando Clavijo que exija medidas concretas al Gobierno central tras la Comisión Interministerial celebrada este martes en Madrid.

El PP reclama la subasta de la eólica marina

Mariscal y Sánchez han realizado estas declaraciones durante una reunión con representantes del Clúster Marítimo de Canarias, en la que también han reclamado al Estado que convoque la subasta necesaria para desarrollar el primer parque comercial de energía eólica marina en Gran Canaria.

Los candidatos consideran que el proyecto podría generar actividad para los astilleros del Puerto de Las Palmas, empleo especializado y nuevas oportunidades para empresas, universidades y centros de Formación Profesional vinculados al sector marítimo y energético.