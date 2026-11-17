La Navidad también se prepara en los grandes establecimientos turísticos de Tenerife. The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, situado en Guía de Isora, ha presentado una programación especial con la que pretende acercar a huéspedes y visitantes las tradiciones festivas de diferentes países, combinando gastronomía, música, actividades familiares y experiencias culturales.

Bajo el nombre The Grand Voyage, el complejo desarrollará entre el 14 de diciembre y el 6 de enero una agenda que recorrerá distintas celebraciones navideñas del mundo, desde las costumbres nórdicas y mediterráneas hasta las tradiciones británicas y americanas.

La iniciativa refuerza la apuesta del establecimiento por ofrecer experiencias que trasciendan el alojamiento y sitúa nuevamente a la gastronomía de alta gama entre los atractivos de la oferta turística del sur de Tenerife.

El programa arrancará el 14 de diciembre con el encendido del árbol de Navidad en la terraza del vestíbulo principal, acompañado por un coro y una tradicional casita de jengibre.

A partir de ese momento, cada semana estará dedicada a diferentes destinos y costumbres, con actividades dirigidas tanto a adultos como a familias con niños.

De los mercados europeos a una Nochebuena con dos estrellas Michelin

Entre el 15 y el 19 de diciembre, el hotel recreará algunas de las tradiciones de la Navidad nórdica mediante degustaciones de quesos alpinos, vino caliente especiado elaborado con productos canarios y talleres de decoración navideña, velas y pequeños regalos artesanales.

Del 20 al 23 de diciembre llegará el turno de la Navidad mediterránea, con propuestas inspiradas en Italia, España y Francia. La programación incluirá degustaciones de panettone y cava, talleres creativos y una clase gastronómica dedicada a la elaboración del tradicional Bûche de Noël francés.

Uno de los principales atractivos será el Mercado Navideño Grand Voyage, previsto entre el 23 y el 29 de diciembre. Inspirado en los mercados europeos, reunirá a artesanos y productores locales con puestos gastronómicos, castañas asadas, bebidas especiadas y actuaciones musicales en determinadas fechas.

La gastronomía adquirirá especial protagonismo durante la Nochebuena.

El restaurante M.B by Martín Berasategui, reconocido con dos estrellas Michelin y dirigido por el chef Erlantz Gorostiza, ofrecerá una cena especial que combinará productos de alta cocina internacional con referencias a la gastronomía canaria.

El menú incluirá elaboraciones con caviar Oscietra, cangrejo real, wagyu, merluza a la brasa y solomillo de vaca gallega, además de propuestas dulces entre las que figura una reinterpretación del tradicional plátano con galletas.

La cena tendrá un precio de 375 euros por persona, con un maridaje opcional de 170 euros. El menú infantil costará 150 euros.

El 25 de diciembre, el complejo recuperará algunas costumbres británicas, como el tradicional pavo navideño servido en El Mirador. La jornada contará también con la visita de Papá Noel, talleres infantiles y una propuesta gastronómica especial en Akira Back.

Una Nochevieja por los cinco continentes y una cabalgata para recibir a los Reyes

La programación continuará del 26 al 30 de diciembre con actividades inspiradas en América del Norte y del Sur, entre ellas talleres de pintura y creación de antifaces para la celebración de Fin de Año.

El 31 de diciembre llegará otra de las citas destacadas: The Grand Voyage Countdown, una gala de Nochevieja concebida como un recorrido gastronómico por los cinco continentes.

La piscina principal del complejo, Lagoon Pool, se transformará en el escenario de una cena con estaciones dedicadas a América, Europa, Asia, África y Oceanía.

La velada incluirá música en directo, espectáculos, cócteles y el tradicional brindis de medianoche, acompañado por las doce uvas para dar la bienvenida a 2027.

El precio de la gala será de 465 euros por adulto, con tarifas diferenciadas para jóvenes y niños, desde 99 euros para los menores de entre cuatro y ocho años.

El primer día del año estará dedicado al bienestar, con actividades de meditación al amanecer, ejercicios junto al mar y propuestas gastronómicas ligeras.

Las celebraciones finalizarán los días 5 y 6 de enero con actividades inspiradas en las tradiciones españolas y latinoamericanas de la Epifanía.

Los más pequeños podrán participar en juegos, cuentacuentos y degustaciones de roscón de Reyes, mientras que una gran cabalgata por el complejo pondrá el broche final a la programación.

Con esta propuesta, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama busca atraer tanto a quienes pasan sus vacaciones en la isla como a quienes desean disfrutar de una experiencia gastronómica o familiar durante las fiestas.

La iniciativa refleja, además, la creciente diversificación de la oferta turística de Tenerife, donde los establecimientos de alta gama incorporan experiencias culturales, gastronómicas y de ocio para complementar el tradicional atractivo del clima y las playas.

El hotel ha anunciado tarifas de alojamiento desde 825 euros por noche para dos personas a partir del 25 de diciembre, mientras que para el 31 de diciembre el precio parte de 915 euros, con una estancia mínima de cinco noches. En ambos casos, los importes facilitados no incluyen el 7 % de IGIC.