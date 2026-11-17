Gáldar conmemorará el próximo 27 de noviembre el vigésimo aniversario de la Ruta Escultórica Borges Linares con una tertulia dedicada a la trayectoria del artista y con la recuperación del debate sobre la creación de una Casa Museo que preserve su legado.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas en la Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo Casino de Gáldar y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

La iniciativa está impulsada por el investigador y divulgador galdense Ángel Ruiz Quesada, autor de la publicación Ruta escultórica Borges Linares, presentada el 29 de diciembre de 2006 en el Centro Cultural Guaires.

Una exposición sobre su obra y sus alumnos

La jornada estará acompañada por una exposición de láminas utilizadas durante la presentación original de la ruta y por una selección de trabajos pertenecientes a la Primera Muestra de Esculturas de los alumnos de Borges Linares, celebrada en julio de 1986.

Juan Borges Linares nació en San Isidro de Gáldar el 2 de julio de 1941 y falleció el 5 de octubre de 2004. Se formó en la Escuela Luján Pérez y mantuvo vínculos artísticos con figuras como Abraham Cárdenes y Celso Martín de Guzmán.

Parte de su obra permanece actualmente en distintos espacios públicos de Gáldar. Entre sus creaciones figuran el monumento a Fernando Guanarteme, el busto del capitán Quesada y diferentes esculturas relacionadas con la actividad agrícola y marinera de la localidad.

La Casa Museo, una reivindicación pendiente

Uno de los principales asuntos que se abordarán durante el encuentro será la creación de una Casa Museo Borges Linares.

Según expone Ruiz Quesada en la convocatoria, el escultor habría nombrado al Ayuntamiento de Gáldar heredero universal de sus bienes en un testamento firmado el 15 de abril de 2004, después de que el propio investigador renunciara a esa posibilidad.

La propuesta plantea habilitar un espacio permanente para conservar y mostrar esculturas, dibujos y documentación vinculada al artista, además de facilitar su estudio por parte de investigadores, estudiantes y visitantes.

La reivindicación no es nueva. Ya en 2009 distintas iniciativas promovidas por Ruiz Quesada defendían la recuperación de la vivienda del escultor en San Isidro para convertirla en un espacio museístico.

La tertulia del próximo 27 de noviembre pretende ahora recuperar esa propuesta coincidiendo con los 20 años de la ruta dedicada a Borges Linares y volver a situar sobre la mesa la conservación permanente de su obra y documentación en Gáldar.