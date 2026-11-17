El archipiélago canario vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico y comercial internacional. El embajador de China en España, Yao Jing, ha confirmado este lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que un buen número de empresas chinas con sede en el continente africano barajan trasladar sus operaciones a las islas. El movimiento no es menor: busca convertir al archipiélago en la puerta de entrada y centro de gravedad para las relaciones comerciales entre Asia, África y el Atlántico Norte.

Hasta la fecha, la presencia institucional y empresarial del gigante asiático en las islas contaba con exponentes concretos como la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC), instalada en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, el apetito inversor ha escalado varios peldaños. Pekín ya no mira a las islas únicamente como un caladero o un punto logístico puntual, sino como un entorno de seguridad jurídica y estabilidad fiscal idóneo para relocalizar sedes corporativas completas que operaban hasta ahora en suelo africano.

Sectores clave: industria, renovables y turismo bajo la lupa asiática

El plan de expansión de estas compañías no se limita al sector primario. Según ha trasladado el embajador Yao Jing al Ejecutivo autonómico, el capital chino muestra un interés prioritario por inyectar recursos en sectores altamente competitivos de la economía insular, destacando la industria, las nuevas tecnologías energéticas, con especial atención a las renovables, y las infraestructuras críticas. El objetivo pasa por aprovechar el know-how tecnológico y la capacidad financiera asiática para estrechar lazos comerciales directos con el tejido productivo local.

Asimismo, el turismo figura en la vanguardia de esta estrategia bilateral. Las autoridades chinas reconocen en el modelo de gestión turística canario un referente de eficiencia y atractivo internacional, por lo que pretenden articular vías de cooperación conjunta. Aunque el calendario de estos traslados empresariales dependerá estrictamente de la agilidad y las decisiones estratégicas de cada compañía, el cauce diplomático y comercial ya se encuentra plenamente abierto.

Diplomacia científica y la misión a Hainan en el horizonte

Para canalizar este flujo de inversiones y alinear intereses económicos, el Gobierno de Canarias ya ha trazado una hoja de ruta institucional. El viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, ha confirmado que entre los meses de enero y febrero de 2027 se organizará una misión comercial y científica conjunta con destino a la provincia insular de Hainan, situada en el mar de China Meridional.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa Diploinnova Canarias, busca potenciar la diplomacia científica y tecnológica para blindar la posición del archipiélago en el contexto internacional. Los ejes sobre los que pivotará este intercambio bilateral no dejan lugar a dudas sobre las necesidades estructurales de las islas: turismo sostenible, conectividad avanzada, optimización en la gestión del agua, transición hacia las energías limpias e investigación aplicada. En un escenario global marcado por la alta presión competitiva y la reorganización de las cadenas de suministro mundiales, Canarias pisa el acelerador para convertirse en el nodo atlántico de referencia para el inversor extranjero.