Los Registros de la Propiedad inscribieron 1.783 compraventas de viviendas en Canarias en septiembre de 2026, un 13,1 % menos que en el mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las ventas venían de crecer un 2,1 % interanual tanto en julio como en agosto. Septiembre cambió el signo de esa evolución y situó a las islas cerca del descenso registrado en el conjunto de España, del 13,44 %.

En todo el país se inscribieron 54.548 compraventas en septiembre, un 10,6 % más que en agosto. En Canarias, el retroceso interanual de las operaciones llegó después de un segundo trimestre en el que el precio de la vivienda libre había subido un 11 % respecto al mismo periodo de 2025, según el índice del INE.

El mercado libre concentró 1.711 de las operaciones en las islas. Las 72 restantes correspondieron a vivienda protegida. Su peso en las compraventas de Canarias fue del 4 %, frente al 6,2 % nacional.

La segunda mano concentra más de siete de cada diez ventas

El grueso de las operaciones en Canarias se hizo sobre viviendas ya usadas. De las compraventas inscritas en septiembre, 1.280 fueron de segunda mano y 503 correspondieron a obra nueva. El reparto se acercó al del conjunto del país, donde la vivienda usada representó el 77,7 % de las ventas.

En su informe del tercer trimestre de 2026, el Banco de España señala que en el conjunto del país la construcción de vivienda nueva sigue rezagada respecto a la creación de hogares desde 2021. Entre los factores que limitan la oferta, cita la lentitud de los desarrollos urbanísticos, la escasez de suelo listo para edificar y la falta de mano de obra.

Casi 500 viviendas cambiaron de manos por herencia

En septiembre cambiaron de titular 2.829 viviendas en Canarias. Las compraventas representaron el 63 % del total y las herencias fueron la segunda vía de transmisión más frecuente. El INE contabilizó 496 viviendas heredadas, 102 donaciones y ocho permutas.

Por cada cien compraventas se registraron unas 28 viviendas heredadas. La proporción da una medida del peso de las herencias en el acceso a la propiedad. Para parte de los jóvenes, el acceso a una vivienda propia ha quedado ligado a que haya una casa en el patrimonio familiar y al momento en que la heredan.