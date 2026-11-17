El rapero y compositor grancanario La Pantera actuará el próximo 3 de abril de 2027 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife dentro de su nueva gira, Filipenses Tour.

La cita será la única actuación del artista en Tenerife incluida en este recorrido, que comenzará el 31 de enero en Madrid y pasará por nueve ciudades españolas hasta el mes de mayo.

Las entradas han salido a la venta este martes 17 de noviembre a través de Vivaticket, con precios desde 40 euros más gastos de gestión.

También se ofrece una modalidad de acceso anticipado por 60 euros más gastos de gestión.

Una gira para presentar 'Filipenses'

El tour toma el nombre del nuevo disco del cantante, Filipenses, publicado este mes de noviembre.

Sergio Aimar Castellano, nombre real de La Pantera, aborda en este trabajo una nueva etapa musical con un sonido que la organización define como más "melódico, orgánico e íntimo".

Según ha explicado el propio artista, el álbum gira alrededor de tres conceptos principales: la fe, la lealtad y el trabajo.

El espectáculo preparado para la gira trasladará esta propuesta al directo mediante una puesta en escena visual y musical vinculada al nuevo trabajo.

La actuación del 3 de abril supondrá así el regreso del artista grancanario a Tenerife dentro de una gira nacional que se prolongará durante los primeros meses de 2027.