Arquimea, el grupo tecnológico español que cuenta con un centro de investigación en Tenerife, se ha aliado con Global Ordnance para ofrecer sistemas no tripulados a las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados. El acuerdo, anunciado el 12 de noviembre, busca ampliar su acceso al mercado de defensa norteamericano con drones y equipos para neutralizarlos.

En Canarias está en Arquimea Research Center, situado en el edificio Nanotec de Las Mantecas, en San Cristóbal de La Laguna. Allí, la compañía desarrolla tecnologías que después transfiere a sus negocios o utiliza para crear nuevas empresas. La sede del grupo se encuentra en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Un socio para acceder al mercado militar estadounidense

El reparto de funciones está definido: Arquimea USA, la filial estadounidense del grupo, fabricará los sistemas, mientras Global Ordnance asumirá la contratación, la gestión de los programas y las entregas.

Arquimea cuenta ya con un catálogo militar que abarca drones, sistemas de control de tiro y equipos electrónicos para morteros. También fabrica material de apoyo en tierra para aeronaves como el Eurofighter y el A400M. Su actividad en defensa, por tanto, va más allá de las aeronaves no tripuladas.

Entre sus productos figura la familia Q-SLAM de munición merodeadora. A diferencia de un dron dedicado únicamente a observar, estos aparatos incorporan capacidad de ataque. La empresa describe sus modelos Q-SLAM-40 y Q-SLAM-100 como sistemas en los que el piloto mantiene el control durante la operación.

Su oferta incluye también equipos portátiles para interferir las comunicaciones de drones y sistemas navales. Uno de ellos, el S-WISE, puede operar tanto en superficie como sumergido y está concebido para distintas misiones, entre ellas vigilancia y reconocimiento.

El papel del centro de investigación de Tenerife

La actividad de La Laguna se concentra en inteligencia artificial, robótica avanzada, fotónica, electrónica y tecnologías cuánticas. Entre sus líneas de trabajo figuran los sensores, las comunicaciones entre satélites y los mecanismos robóticos. También investiga en biotecnología, con aplicaciones en salud.

El centro es privado y sin ánimo de lucro, y cuenta con respaldo y cofinanciación de la Unión Europea a través del proyecto QCIRCLE. Su modelo combina la investigación con la transferencia de resultados a las unidades de negocio de Arquimea y la creación de nuevas iniciativas empresariales.



