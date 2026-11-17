Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes una modificación de crédito de 4,48 millones de euros para completar la financiación municipal de 36 viviendas de protección pública en Tamaraceite Sur.

La promoción estará destinada al alquiler asequible y se construye en la parcela P15 de este sector de la capital grancanaria.

La ejecución corresponde a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), mientras que los trabajos para completar el edificio fueron adjudicados el pasado mes de marzo a Urban2020 SL por 4,85 millones de euros.

El contrato establece un plazo de ejecución de 14 meses.

Financiación para garantizar la continuidad de las obras

La modificación presupuestaria permitirá completar la aportación del Ayuntamiento y disponer de los recursos necesarios para mantener las obras y afrontar las obligaciones económicas derivadas del proyecto.

El concejal de Presidencia y Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha explicado que el acuerdo busca reforzar la financiación municipal de una promoción cuya ejecución depende de Geursa.

Las 36 viviendas incorporarán diferentes medidas destinadas a reducir su consumo energético, entre ellas placas fotovoltaicas, cubiertas ajardinadas y sistemas de producción de energía renovable para las zonas comunes.

El Ayuntamiento señala además que el edificio aspira a obtener la certificación internacional Breeam, que evalúa distintos criterios de sostenibilidad en los inmuebles.

La nueva aportación aprobada por el Pleno permitirá así continuar una promoción destinada a incrementar el parque municipal de vivienda pública en régimen de alquiler en Tamaraceite Sur.