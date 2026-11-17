Dos embarcaciones procedentes de las costas africanas han desembarcado este lunes en el puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 246 inmigrantes irregulares a bordo. Los servicios de emergencia tuvieron que trasladar a dos de los ocupantes al hospital tras recibir asistencia sanitaria a pie de muelle.

La presión migratoria sobre las costas canarias continúa. Un total de 246 inmigrantes irregulares han llegado este lunes a la isla de El Hierro después de que la Guardia Civil interceptara en alta mar dos cayucos procedentes del continente africano. Ambas embarcaciones fueron acompañadas hasta el puerto de La Restinga en un operativo coordinado por Salvamento Marítimo.

La intervención comenzó cuando la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil localizó las embarcaciones en aguas próximas a la isla. A partir de ese momento, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife asumió la dirección del dispositivo, mientras que la salvamar Acrux se encargó de las labores de auxilio y escolta hasta puerto.

La primera expedición, integrada por 134 personas, alcanzó La Restinga alrededor de las 13:43 horas. Más tarde, pasadas las 17:00, atracó la segunda embarcación con otros 112 ocupantes, completando una jornada con 246 nuevas llegadas a territorio español.

A pie de muelle, los equipos de emergencias y las dotaciones sanitarias desplegaron el dispositivo habitual de recepción, triaje y asistencia. Tras las primeras evaluaciones médicas, los facultativos determinaron la necesidad de trasladar a dos personas al hospital de referencia de la isla para recibir atención especializada por distintas patologías relacionadas con las duras condiciones de la travesía atlántica.

Una crisis migratoria que no ha terminado

Las nuevas llegadas ponen de manifiesto que la crisis migratoria en Canarias continúa abierta. Pese a las fluctuaciones en el número de embarcaciones que alcanzan el archipiélago, la ruta atlántica sigue activa y El Hierro continúa siendo el principal punto de desembarco de inmigrantes irregulares procedentes de las costas africanas.

La situación representa un desafío especialmente importante para una isla de reducidas dimensiones, con infraestructuras y recursos limitados para afrontar la recepción continuada de embarcaciones. Los dispositivos de emergencia, las fuerzas de seguridad y las administraciones insulares deben mantener su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, lejos de haber desaparecido, sigue formando parte de la realidad cotidiana del archipiélago.

La persistencia de esta ruta también mantiene abierto el debate sobre el control de las fronteras marítimas, la cooperación con los países de origen y tránsito y los recursos destinados a los territorios que reciben las llegadas. Mientras las redes de tráfico de personas continúan operando en el Atlántico, Canarias sigue afrontando las consecuencias de una crisis migratoria que nunca llegó a darse por concluida.