El refuerzo de Salvamento Marítimo en El Hierro no convence a los trabajadores. La incorporación de una nueva Guardamar para hacer frente al repunte de llegadas de cayucos resulta insuficiente para las tripulaciones, que denuncian jornadas maratonianas, falta de descansos y una ausencia de previsión ante el aumento de la presión migratoria.

El delegado sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el comité de empresa de Salvamento Marítimo, Marcos Díaz, ha calificado de "dejadez total y absoluta" la respuesta de la compañía y ha reprochado la falta de sensibilidad hacia una plantilla que lleva semanas soportando una intensa actividad.

La situación se ha agravado con el incremento de las llegadas a la isla. Solo durante el pasado fin de semana arribaron más de veinte cayucos a El Hierro, una actividad que obliga a las tripulaciones a encadenar intervenciones sin disponer de tiempo suficiente para recuperarse.

Díaz describe jornadas en las que los trabajadores apenas tienen margen para descansar entre servicios. "Llegas a tu casa, te activan, haces los servicios, luego llegas a puerto, desembarcas a todas estas personas, recargas combustible y vas a casa a intentar comer, pero no te da ni tiempo a entrar, te vuelven a activar y así continuamente todos los días", ha explicado.

Reclaman más trabajadores y turnos de descanso

Desde la CGT consideran que incorporar otra embarcación no resuelve el problema si no se acompaña de más personal. La nueva Guardamar llega con ocho trabajadores, pero, según denuncia el representante sindical, no cubre las necesidades actuales del dispositivo.

Además, advierte de que sus tripulantes llegan desde la Península después de un desplazamiento exigente y pueden tener que incorporarse prácticamente de inmediato a las operaciones de rescate.

Por ello, el sindicato reclama al Ministerio de Hacienda que libere presupuesto para contratar más trabajadores o que habilite una bolsa de voluntarios entre los empleados que se encuentran de vacaciones, a quienes se les abonen los servicios extraordinarios.

El objetivo es reducir la duración de los turnos y garantizar que los profesionales puedan completar una jornada de trabajo y descansar antes de volver a ser movilizados.

Díaz también cuestiona que, de los 15 millones de euros aprobados para el plan de contingencia de El Hierro, no se hayan destinado más recursos a Salvamento Marítimo, especialmente cuando sí se han activado refuerzos para los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La CGT no descarta acudir a los tribunales

Las críticas sindicales también alcanzan a las condiciones de trabajo de la nueva embarcación. Según Díaz, la Guardamar cuenta con un único jefe de máquinas, que se ve obligado a permanecer operativo durante las 24 horas.

Ante esta situación, el representante de la CGT no descarta acudir a los tribunales y trasladar el caso a la Inspección de Trabajo. "Si le tienen que parar ese tipo de embarcaciones no es nuestro problema ni es culpa nuestra", ha advertido.

El sindicato reprocha además a la compañía que no realice un seguimiento de las llegadas para anticiparse a los repuntes migratorios. A su juicio, los medios adicionales terminan llegando cuando las tripulaciones ya acumulan entre 30 y 40 días de campañas y jornadas especialmente exigentes.

Díaz denuncia que algunos trabajadores llegan a encontrarse físicamente afectados por el ritmo de trabajo y evitan solicitar la baja médica por las consecuencias económicas que puede tener, con pérdidas de hasta un 25% del salario, según sus declaraciones.

La CGT insiste en que el aumento de embarcaciones de rescate debe ir acompañado de una plantilla suficiente y de condiciones laborales que permitan mantener operativo el servicio sin comprometer el descanso de quienes trabajan en primera línea.