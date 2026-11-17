El tablero geopolítico del Atlántico medio registra un punto de inflexión donde las aspiraciones de Rabat y el papel estratégico del Archipiélago canario se cruzan de manera inevitable. Durante una reciente intervención orientada a definir las líneas maestras de su candidatura al Senado, Alfonso Cabello, representante de Coalición Canaria (CC), ha situado la relación con el país alauí y la defensa de la soberanía insular en el centro absoluto del debate político. Frente al silencio o la tibieza de las grandes marcas estatales en Madrid, el discurso nacionalista reclama un papel protagonista y contundente para evitar que las Islas queden relegadas a un papel secundario en las decisiones que condicionan su seguridad, su economía y su tejido productivo.

La amenaza y la oportunidad en el flanco atlántico

El análisis de la vecindad con Marruecos no se plantea desde la confrontación estéril, sino desde la constatación de una realidad implacable: el reino norteafricano impulsa un desarrollo portuario e infraestructuras de gran potencia con financiación internacional, incluida la europea, ejemplificado en megapuertos como el de Dajla, situado enfrente de las costas canarias. Para los nacionalistas, esta expansión representa una competencia directa y, en ocasiones, desleal que opera bajo menores exigencias fiscales y fitosanitarias, tensionando sectores clave como el agrícola o el logístico.

La exigencia planteada desde el Archipiélago apunta directamente a la necesidad de equilibrar la balanza y obligar al Estado y a la Unión Europea a reconocer el papel de Canarias como la frontera sur de Europa. En un contexto donde las rutas migratorias y los flujos comerciales reconfiguran el mapa geopolítico, la falta de información rigurosa y de transparencia por parte de la diplomacia central hacia las instituciones canarias resulta inaceptable. La estrategia pasa por exigir que cualquier marco financiero plurianual europeo y cualquier acuerdo comercial o militar contemplen la singularidad insular, garantizando que el desarrollo del continente africano cuente con Canarias como cabecera y no como un actor desplazado.

El control férreo del marco inversor y la fiscalidad

Más allá de los equilibrios diplomáticos, la preocupación del nacionalismo canario se extiende al control de los sectores económicos estratégicos. El intento de entidades o empresas vinculadas a capitales externos de adquirir participaciones mayoritarias en infraestructuras críticas portuarias y aeroportuarias de las Islas pone en riesgo la soberanía económica local. Ante este escenario, la formación insular defiende la intervención activa de los mecanismos de competencia del Estado para vigilar de cerca la propiedad de entornos estratégicos, recordando que los puertos e instalaciones de Canarias no pueden gestionarse con los mismos criterios de la península.

Con el horizonte electoral del 29 de noviembre marcando el compás político, la premisa de Coalición Canaria en Madrid se resume en condicionar la estabilidad de cualquier futuro Gobierno a la firma de una agenda específica para las Islas. La experiencia demuestra, según los portavoces nacionalistas, que los grandes partidos nacionales solo atienden las urgencias del Archipiélago cuando su permanencia en el poder depende de los votos canarios. Garantizar la prórroga de la gratuidad del transporte, blindar el descuento de residente frente a los recortes presupuestarios y fiscalizar cada paso del Ministerio de Exteriores respecto a Marruecos se erigen así como líneas rojas innegociables para defender el futuro económico y social de los ciudadanos canarios.