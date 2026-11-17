El Hierro recibió 9.090 inmigrantes en 96 embarcaciones entre el 1 y el 15 de noviembre y afronta ese repunte sin los refuerzos sanitarios estatales comprometidos, según denunció este lunes el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya. Su reclamación llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara una semana antes medidas extraordinarias para atender la emergencia en la isla.

El recuento de los servicios de asistencia incluye a 1.613 menores, entre ellos 39 lactantes, desembarcados en El Hierro durante esa quincena. Las derivaciones hacia otros puntos del archipiélago continúan para reducir la presión sobre los recursos de acogida.

Un millón anunciado y los refuerzos aún pendientes

En la reunión interministerial del 10 de noviembre, el Ejecutivo central anunció 15,18 millones de euros para la emergencia migratoria en Canarias y un millón adicional para reforzar la asistencia sanitaria a través de Cruz Roja. El presidente canario, Fernando Clavijo, salió entonces satisfecho con los compromisos. Una semana después, su Gobierno denuncia que no se han cumplido en su totalidad.

Goya sostiene que los medios sanitarios aportados por el Estado no han aumentado al ritmo de las llegadas. "Actualmente contamos con los mismos recursos sanitarios del Estado que cuando, hace meses, llegaban dos pateras al mes", afirmó. La queja señala directamente la falta de personal adicional en la primera atención, pese al refuerzo anunciado.

Más atención en los puertos para aliviar el hospital

El director del SCS reclama ampliar la asistencia en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Según explicó, atender antes a quienes llegan enfermos permitiría evitar agravamientos y traslados al hospital, dimensionado para la población residente, y reservar sus recursos para los casos más graves.

La Gerencia sanitaria ha destinado más personal propio a los equipos que atienden a los inmigrantes. También reclama al Estado un hospital de campaña donde prestar esa asistencia ante el volumen de llegadas.

En paralelo, el lunes fueron trasladadas 800 personas desde El Hierro a Tenerife para aliviar la saturación de la acogida. Las derivaciones avanzan, pero el Ejecutivo autonómico mantiene su reclamación de más medios sanitarios sobre el terreno.

La Comisión Interministerial de Inmigración tiene convocada este martes una nueva reunión con Clavijo, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres. El presidente canario acude reclamando que se hagan efectivos los refuerzos prometidos y que el Estado explique qué actuaciones está desarrollando en los países de salida de los cayucos.