El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció este lunes que se ha iniciado una investigación interna en Gesplan para depurar responsabilidades y comprobar si es cierto lo que este periódico ha publicado sobre su consejero delegado, Miguel Ángel Pérez Hernández. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a preguntas de un periodista.

Según explicó, la empresa pública ha activado sus controles de compliance para averiguar si Pérez Hernández tuvo algún tipo de relación laboral con EVM, la consultora a la que ha adjudicado contratos desde dos cargos públicos.

La respuesta ya está publicada

Esa comprobación tiene una respuesta pública desde hace más de un año, y la publica la propia Gesplan. El currículum de su consejero delegado está en el portal de transparencia de la empresa, en el apartado de personal de libre nombramiento.

Dice así. «Junio 2010 – Mayo de 2011. EVM Project Management Experts, S.L. Consultoría en innovación. Jefe de proyecto - Consultor jurídico». Añade que se ocupaba del «asesoramiento integral en materia de Derecho Administrativo y Urbanístico» y de la dirección de proyectos de formación jurídica para empleados públicos.

El Registro Mercantil completa el resto. EVM Project Management Experts es la misma sociedad que en 2016 pasó a llamarse Ecosistemas Virtuales y Modulares y en 2024, EVM Group. Tiene el mismo número de hoja registral y el mismo NIF.

Lo que se ha publicado

Lo que este periódico ha contado la semana pasada sale de documentos públicos, de la Plataforma de Contratación, del BORME y del portal de transparencia de Gesplan. Desde órganos a su cargo, primero en la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y después en Gesplan, EVM y su fundación han recibido 376.796 euros en nueve contratos.

A EVM le corresponden 333.968 euros, y el resto a su fundación. El mayor contrato, de 260.468 euros, fue la gestión de la estrategia Gomera 36, un concurso al que EVM se presentó sola. En Gesplan ha adjudicado también 200.000 euros a Anitya, la consultora de Carlos Alonso, después de que el pliego se modificara a tres días del cierre para permitir la subcontratación.

El mismo día, más peso para Gesplan

La investigación se anunció en la misma rueda de prensa en la que Miranda presentó una decisión que hace crecer a la empresa. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes que Gesplan asuma la gestión del Cecoes 112, el centro coordinador de emergencias y seguridad de Canarias, y la atención a mujeres víctimas de violencia de género que se presta desde sus salas. Gesplan subrogará al personal y recibirá los medios materiales y los contratos del servicio.

Hasta ahora lo gestionaba GSC, la empresa pública de la Consejería de Sanidad. La propuesta salió de la consejería de Miranda, de la que depende Gesplan.

Lo que la investigación debe aclarar

Que un consejero ordene revisar la gestión de una empresa de su departamento es una buena noticia. Pero la pregunta que dice querer responder, la contesta un documento que Gesplan publica por obligación legal. Lo que una investigación interna tiene por delante es otra cosa.

Primero, si Pérez Hernández comunicó ese vínculo al tomar posesión y si se apartó de algún expediente de EVM o de su fundación. Y, segundo, por qué Gesplan anunció un convenio con la fundación de EVM el día antes de adjudicarle su primer contrato.

Y queda una pregunta para el propio Gobierno. Pérez Hernández fue reelegido por el consejo de administración de Gesplan en febrero de 2025, cuando el Libro Blanco que encargó a EVM y la adjudicación de Gomera 36 ya estaban publicados en la Plataforma. Nadie lo vio entonces.