El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha acusado este martes a la empresa promotora del Belén de Arena de Las Canteras, Go Beyond, de intentar "extorsionar" a la Administración municipal después de anunciar la cancelación de la edición de esta Navidad.

Quevedo sostiene que la empresa aprovechó la proximidad de las elecciones generales para presionar al Ayuntamiento con una petición de financiación que considera injustificada y ha puesto el foco en las diferencias entre las cifras presentadas por la organización ante distintas administraciones.

Según la documentación expuesta por Turismo LPA, Go Beyond comunicó al Ayuntamiento el 21 de septiembre que el coste global del Belén alcanzaría los 490.000 euros y solicitó una aportación municipal de 200.000 euros.

Sin embargo, el 13 de octubre la empresa presentó ante Costas un estudio económico-financiero en el que situaba el coste total del proyecto en 309.730,60 euros.

La diferencia entre ambas cantidades supera los 180.000 euros.

El Ayuntamiento tenía previstos 81.000 euros

La aportación de Turismo LPA en la última edición fue de 77.221,90 euros, a los que se añadieron alrededor de 10.000 euros destinados a promoción y publicidad.

Para 2026, el Ayuntamiento tenía prevista una aportación de 81.005,77 euros, después de actualizar la cuantía conforme al IPC.

La petición de 200.000 euros realizada por Go Beyond suponía, por tanto, más que duplicar la cantidad inicialmente prevista por la sociedad municipal.

Quevedo ha defendido que el Consistorio no puede asumir ese incremento sin que existan mejoras que, a juicio del Ayuntamiento, justifiquen una aportación pública de esa magnitud.

La empresa comunicó la cancelación el 9 de noviembre

El concejal también ha criticado los plazos utilizados por la promotora. Según su relato, Turismo LPA solicitó información sobre el patrocinio el 21 de marzo, pero la empresa no presentó su solicitud hasta septiembre.

Go Beyond comunicó finalmente por escrito la cancelación del Belén el 9 de noviembre, una fecha que, según Quevedo, dejó al Ayuntamiento sin margen suficiente para buscar una alternativa mediante los procedimientos administrativos habituales.

Los promotores han defendido, por su parte, que la cancelación responde a las dificultades para reunir el presupuesto necesario y mantener la calidad del proyecto, y han señalado que los honorarios de los escultores internacionales llevaban años sin actualizarse.

30.000 euros para cinco comedores sociales

Tras la cancelación, Turismo LPA ha anunciado que reforzará las ayudas destinadas a los cinco comedores sociales de la capital que tradicionalmente recibían los donativos recogidos durante el Belén de Arena.

Cada uno recibirá 6.000 euros antes de Navidad, lo que eleva la aportación municipal conjunta a 30.000 euros.

El Ayuntamiento estudiará ahora otras propuestas para completar la programación navideña de Las Canteras, mientras continúa el enfrentamiento con la empresa que ha organizado el Belén de Arena durante los últimos años.