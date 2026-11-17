La nueva estrategia europea para Canarias y las otras ocho regiones ultraperiféricas entra esta semana en una fase decisiva en Bruselas. Los embajadores de los Estados miembros tienen previsto dar este miércoles, 18 de noviembre, el visto bueno al borrador de conclusiones que pasará al Consejo de la UE. El jueves 19, la Comisión de Cohesión Territorial y Presupuesto del Comité Europeo de las Regiones debatirá y votará su dictamen sobre el paquete de medidas.

La estrategia, presentada por la Comisión Europea el 10 de septiembre, marca cómo quiere adaptar Bruselas sus políticas a nueve territorios de España, Francia y Portugal alejados del continente europeo. El tratado de la UE permite aplicarles medidas específicas por dificultades como la lejanía y la insularidad. Para Canarias, eso se traduce en propuestas para mejorar las conexiones de transporte, facilitar que las empresas insulares compitan en el mercado europeo y asegurar el abastecimiento de las islas.

El Gobierno canario quiere que el respaldo político a la estrategia se traduzca en partidas protegidas en el presupuesto europeo de 2028 a 2034. Las delegaciones nacionales ya alcanzaron un acuerdo de principio sobre el borrador de conclusiones, según la Secretaría del Consejo. La aprobación de ese texto figura en el orden del día de la reunión de ministros del lunes 23 de noviembre.

Qué se decide esta semana y cómo afecta al transporte

Las delegaciones nacionales ya alcanzaron un acuerdo de principio sobre el borrador de conclusiones, según la Secretaría del Consejo. El texto respalda que la Comisión tenga en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas desde que empieza a preparar una norma. También señala la necesidad de reforzar las conexiones de transporte y la producción agrícola local para reducir el riesgo de problemas de abastecimiento.

En materia de transporte, la Comisión propone prolongar de 2030 a 2035 las exenciones del régimen europeo de emisiones para determinadas rutas aéreas y marítimas, entre ellas las que conectan Canarias con el resto de España. La medida se tramita en la reforma de ese régimen. El Gobierno canario pide extender las exenciones hasta 2040 para evitar que el coste de los derechos de emisión encarezca los viajes y el traslado de mercancías.

Canarias reclama partidas propias para el POSEI y la pesca

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó al vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Raffaele Fitto, su preocupación por la propuesta de integrar buena parte de los fondos de cohesión, agricultura y pesca en planes nacionales y regionales de mayor alcance. El Ejecutivo autonómico teme que ese diseño deje a las islas con menos capacidad para decidir sobre el destino de los fondos y reclama capítulos propios y obligatorios para cada región ultraperiférica.

Entre sus prioridades figura mantener el POSEI, que compensa los sobrecostes de la lejanía y la insularidad en el sector agrario, como programa autónomo con financiación suficiente. Canarias también pide preservar las dotaciones específicas del FEDER y del Fondo Social Europeo Plus y las compensaciones a la pesca. El borrador que llegará a los ministros no fija cantidades ni decide quién gestionará esas ayudas. Esas cuestiones siguen abiertas en la negociación del próximo presupuesto europeo. Clavijo ha anunciado que Fitto visitará Canarias el 3 de diciembre.