La isla de Tenerife ha registrado durante la mañana de este martes, 17 de noviembre, una secuencia de siete terremotos de baja magnitud en las proximidades de Icod de los Vinos, en el norte de la isla.

Según los datos facilitados por la Red Sísmica Canaria, los movimientos se produjeron entre las 06:12 y las 06:47 horas, en un intervalo de apenas 35 minutos.

Los epicentros se localizaron aproximadamente entre dos y tres kilómetros al norte de Icod de los Vinos, mientras que los hipocentros se situaron a unos 14 kilómetros de profundidad.

Las magnitudes oscilaron entre 0,8 y 1,7, por lo que se trata de terremotos de escasa intensidad.

Una actividad poco habitual en esta zona de Tenerife

La concentración de siete movimientos sísmicos en tan poco tiempo constituye una secuencia que merece seguimiento, especialmente porque esta actividad no es habitual en el entorno concreto donde se han localizado los terremotos.

No obstante, la información difundida por la Red Sísmica Canaria sitúa estos eventos dentro de la actividad sísmica de origen volcanotectónico que se registra en Tenerife y sus alrededores.

Este tipo de terremotos está relacionado con procesos de fracturación y movimientos de las rocas en el subsuelo de una región volcánica.

La distribución de los movimientos de esta mañana se ha comparado con la sismicidad registrada en la misma zona durante el último año, con el objetivo de contextualizar su localización.

Los terremotos no indican por sí solos una reactivación volcánica

Pese a lo poco habitual de la secuencia en esta parte de la isla, los datos disponibles no permiten relacionarla, por sí sola, con un cambio en la actividad volcánica de Tenerife.

La vigilancia volcánica requiere analizar conjuntamente distintos indicadores, entre ellos la evolución de la sismicidad, las deformaciones del terreno y las emisiones de gases.

Por tanto, la detección de estos siete terremotos no debe interpretarse automáticamente como una señal de una posible erupción.

La Red Sísmica Canaria mantiene el seguimiento de la actividad sísmica del archipiélago, un territorio volcánicamente activo donde se registran habitualmente movimientos de pequeña magnitud.

La secuencia de esta mañana pone nuevamente de manifiesto la importancia de la vigilancia científica permanente del subsuelo de Tenerife y de ofrecer información precisa sobre estos fenómenos.