El presidente de Vox, Santiago Abascal, congregó este martes a más de 5.000 simpatizantes en la plaza de la Fuente Luminosa de Las Palmas de Gran Canaria, en el acto que cierra su recorrido por el archipiélago tras sus visitas previas a Lanzarote y Tenerife. Durante su intervención, recibida entre aplausos y gritos de "presidente, presidente", Abascal centró su mensaje en reivindicar la unidad de problemas entre el archipiélago y la Península, asegurando que "la España insular tiene las mismas preocupaciones y dificultades que el resto del territorio nacional".

Frente a lo que calificó como el discurso de otras formaciones políticas que sostienen que desde la Península no se comprenden las singularidades de las islas, el líder de Vox argumentó que las principales inquietudes ciudadanas son idénticas "de norte a sur" del país, tal y como afirmó haber comprobado en sus recorridos por distintas provincias. No obstante, subrayó que Canarias necesita una "especial atención" precisamente por su condición de lejanía geográfica, apostando por integrar las demandas del archipiélago al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas.

Dardos contra las formaciones nacionalistas e insularistas

En esta línea, Abascal cargó con dureza contra los partidos nacionalistas e insularistas, a los que reprochó su respaldo parlamentario al Ejecutivo central durante las últimas legislaturas pese a presentarse como defensores del archipiélago. "He escuchado a esos que se disfrazan de defensores de los canarios en el Parlamento durante estos ocho años y lo que han hecho es pactar y apoyar al Gobierno más criminal de nuestra historia, legitimar todas sus mentiras, todas sus traiciones y todas sus corrupciones", afirmó ante los aplausos de los asistentes.

Críticas a las trabas aduaneras y mención a los sectores productivos

Uno de los momentos más comentados de la jornada estuvo relacionado con la conexión logística entre las islas y el territorio peninsular. Según relató el propio Abascal ante los asistentes, el servicio de aduanas retuvo parte del material destinado al mitin —concretamente banderas de España que iban a ser repartidas entre el público—, un incidente que el dirigente utilizó para expresar su decepción con el funcionamiento del sistema aduanero que conecta Canarias con la Península.

En el plano económico y social, el presidente de Vox puso el foco en las dificultades cotidianas que atraviesan diversos colectivos en las islas. En su discurso, mencionó explícitamente la situación de los trabajadores autónomos, el sector primario y la gente del campo, así como la industria local. Asimismo, aludió a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, a los jóvenes ante los problemas de acceso a la vivienda y a la preocupación que, según manifestó, le trasladan mujeres y personas mayores respecto a la inseguridad ciudadana.

Inmigración, servicios públicos y cierre del acto

Al igual que en sus anteriores paradas en el archipiélago, la política migratoria ocupó un eje central en la intervención de Abascal, quien responsabilizó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las políticas de fronteras del Ejecutivo central de la situación económica y de la presión sobre los servicios públicos. Según las cifras expuestas por el líder de Vox, Canarias sufre el impacto de la inmigración irregular "multiplicado por 20" respecto a la Península, advirtiendo de que la falta de infraestructuras sanitarias, educativas y habitacionales proporcionales compromete el Estado de bienestar.

En este sentido, rechazó el reparto de migrantes entre comunidades autónomas y abogó por las devoluciones inmediatas a países de origen como Marruecos o Mauritania: "Repartiendo el problema no se resuelve el problema", sentenció, añadiendo que España no debe asumir la acogida si los países emisores no aceptan las repatriaciones.

Durante el mitin, en el que también defendió la subordinación de los flujos migratorios a las necesidades del mercado laboral y a la asimilación cultural —rechazando expresamente elementos como los "menús halal" o el uso del burka—, Abascal estuvo acompañado por el líder regional de Vox, Nicasio Galván, y el candidato al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida. Ambos dirigentes locales intervinieron previamente para alertar sobre las tasas de pobreza infantil en el archipiélago y denunciar la actividad de las redes de tráfico de personas.