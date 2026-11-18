La inoperancia del Gobierno central frente a la crisis fronteriza tiene un coste directo que sufragan en solitario los contribuyentes canarios. Durante una reciente entrevista, Alfonso Cabello ha diseccionado la extrema presión demográfica y logística que soporta el Archipiélago, con especial gravedad en la isla de El Hierro. En apenas quince días, el desembarco de ocho mil inmigrantes en las costas isleñas ha evidenciado la ausencia absoluta de una política de Estado. El dirigente nacionalista subraya que este volumen de llegadas no responde a un accidente meteorológico, sino al cálculo empresarial de unas mafias que exprimen las ventanas de calma marítima para multiplicar sus beneficios. Frente a este escenario, Cabello denuncia en su intervención que Moncloa asiste impasible al desvío de recursos públicos locales hacia competencias que son estrictamente estatales y europeas.

El espejismo político y la urgencia de Frontex

El portavoz desgrana cómo el tablero político nacional agrava la crisis al eludir sistemáticamente la gestión técnica del conflicto. Durante la entrevista, Cabello critica abiertamente al Partido Socialista por acumular semanas de bandazos legislativos, improvisando sobre la marcha sin atreverse a ejecutar medidas estructurales. Al mismo tiempo, rechaza con contundencia la postura de formaciones como Vox, que recurren a la promesa vacía de cerrar el océano, una maniobra irrealizable frente a la inmensidad del mar y el derecho marítimo.

Ante este peligroso vacío de liderazgo en Madrid, el candidato exige firmeza diplomática real. La solución operativa pasa inexcusablemente por forzar a la Unión Europea al despliegue inmediato de Frontex en los verdaderos puntos de partida de las mafias, concretamente en los litorales de Senegal, Mauritania y Marruecos. Para Cabello, garantizar la permeabilidad controlada de la frontera sur requiere movilizar aviones y drones sobre el terreno africano. Renunciar a la vigilancia en origen genera un incentivo perverso que estimula el negocio del tráfico humano. Cuando el Estado abandona su autoridad en África, transfiere el coste financiero, logístico y de seguridad a las administraciones canarias, secuestrando los limitados presupuestos de los isleños para tapar un agujero ministerial.

El rechazo a ser el retén de Europa

El flujo humano que satura los muelles tiene un destino claro que no pasa por afincarse en las Islas. Cabello insiste en que las personas embarcadas buscan alcanzar el continente para insertarse en su mercado laboral, huyendo del hambre y los conflictos de sus países. Sin embargo, la parálisis del Gobierno central amenaza con convertir al Archipiélago en un enorme centro de retención para el sur de Europa, un tapón forzoso diseñado para blindar la Península a costa de sacrificar el territorio insular.

Para desactivar este bloqueo institucional, el político nacionalista reclama al Ejecutivo central la ejecución de derivaciones rápidas y constantes hacia la Península, aliviando la asfixia de El Hierro desde el minuto uno. Mantener a miles de personas atrapadas en un territorio geográficamente fragmentado y dependiente supone una negligencia económica temeraria para Canarias. Cabello concluye la entrevista advirtiendo de que la viabilidad del Archipiélago exige que España asuma sus fronteras y proteja el desarrollo económico de las Islas frente a la inacción de sus propios despachos.