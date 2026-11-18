La competitividad de una economía insular y fragmentada depende, de forma inexcusable, de la solvencia y eficiencia de sus arterias logísticas. Sin una red de infraestructuras viarias moderna, el coste del transporte de mercancías se dispara, la movilidad laboral se resiente y la rentabilidad del tejido empresarial canario se asfixia. Esta premisa económica insoslayable ha marcado el I Congreso Canario de Carreteras celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, evidenciando el profundo contraste entre las necesidades inminentes del Archipiélago y el alarmante déficit inversor del Estado.

Durante las jornadas, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, confirmó que los 1.470 millones de euros del Convenio de Carreteras de 2018 ya están prácticamente agotados y comprometidos. Lejos de conformarse con las partidas ejecutadas, el Ejecutivo autonómico ha movido ficha exigiendo a Madrid una prórroga de cinco años y una inyección adicional de 1.000 millones de euros. Proyectos neurálgicos como el cierre del Anillo Insular en Tenerife mediante el túnel de Erjos, la vital conexión entre La Aldea y Agaete en Gran Canaria, o la reconstrucción de la LP-2 en La Palma tras la devastación volcánica, exigen una financiación continua y sin titubeos para garantizar el mercado interior de las Islas.

El coste oculto de la parálisis estatal

El problema de fondo es que el desarrollo de estas nuevas conexiones choca sistemáticamente con la desidia acumulada de la Administración central en materia de conservación. El propio Ministerio de Transportes ha admitido en este foro un escandaloso déficit de mantenimiento que alcanza los 5.600 millones de euros en la red estatal. Esta infrafinanciación crónica no es una mera curiosidad contable; opera de facto como un impuesto oculto sobre el patrimonio de los ciudadanos y las empresas. El deterioro prolongado del asfaltado eleva los índices de siniestralidad, acelera el desgaste del parque móvil y alarga los tiempos logísticos, penalizando de forma directa el escaso margen de beneficio con el que operan los autónomos y pymes del Archipiélago.

Ante la inacción continuada de Moncloa, las administraciones insulares se ven abocadas a asumir el coste de la ineficiencia. Sin embargo, la respuesta institucional no debe limitarse únicamente a reclamar mayores transferencias de capital al Gobierno de España, sino que exige someter el propio presupuesto autonómico a una estricta racionalización. Y es aquí donde emerge un dato revelador sobre el inmenso derroche estructural que soportan los contribuyentes: la mera factura eléctrica de la red pública viaria.

Eficiencia tecnológica para aligerar la carga pública

Actualmente, mantener iluminados los túneles y vías de Canarias devora 46,8 gigavatios hora (GWh) anuales, lo que se traduce en un gasto público directo de 7,3 millones de euros al año. A través de la nueva Estrategia Verde, el Ejecutivo autonómico pretende hundir esta sobredimensionada demanda energética en un 52%. Mediante la implantación de tecnología LED, sistemas de inteligencia artificial y paneles solares, con proyectos piloto ya en marcha en túneles como El Bicho (Tenerife) o La Ballena (Gran Canaria), el coste operativo se reducirá drásticamente, generando un ahorro limpio de cinco millones de euros anuales. Es el ejemplo perfecto de cómo el uso eficiente de la tecnología permite rebajar el gasto corriente del Estado sin necesidad de recurrir a asfixiantes subidas impositivas.

La introducción de inteligencia artificial para anticipar las incidencias de tráfico y el despliegue de maquinaria robotizada radiocontrolada para asegurar taludes inestables en la compleja orografía isleña constatan un cambio de paradigma. Conservar la infraestructura ya no requiere enormes cuadrillas asumiendo altos riesgos laborales, sino procesar datos en tiempo real. Canarias necesita asegurar sus rutas comerciales y civiles a través de unas conexiones fiables. Exigir los 1.000 millones a Madrid es un paso irrenunciable para garantizar la cohesión del territorio, pero optimizar cada céntimo público invertido en mantenimiento es la única vía creíble para blindar la competitividad económica de las Islas frente al conformismo institucional.