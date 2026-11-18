Siete barcos con base en Las Palmas han perdido el acceso al caladero mauritano tras vencer el protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania sin un acuerdo que garantizase la continuidad de su actividad. La interrupción llega después de las peticiones del sector y de varios gobiernos europeos para evitar que la negociación dejara a la flota sin autorización para faenar.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogidos por EFE, seis de las embarcaciones radicadas en Las Palmas son marisqueros. La séptima pertenece al grupo de arrastreros no congeladores y palangreros de fondo. Forman parte de la treintena de buques españoles que utilizaban el protocolo, cuyo periodo de aplicación terminó el 14 de noviembre.

La Comisión Europea mantiene las conversaciones abiertas. Su portavoz Maciej Berestecki confirmó el 16 de noviembre que seguían las negociaciones para acordar un nuevo protocolo con Mauritania. En esa comparecencia dejó sin concretar un calendario para recuperar el acceso. La ficha oficial de la Comisión ya clasifica el acuerdo como inactivo.

Las advertencias precedieron al cierre

El vencimiento estaba previsto desde la firma del protocolo en 2021. El 24 de septiembre, la patronal europea Europêche y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, ETF, pidieron a Bruselas que asegurase una renovación a tiempo. Si resultaba imposible cerrar la negociación, reclamaban una prórroga inmediata de un año.

El 15 de octubre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y sus homólogos de Portugal, Países Bajos y Letonia solicitaron al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que acelerase las conversaciones. También plantearon la posibilidad de extender el protocolo vigente para garantizar la continuidad de los barcos comunitarios.

La llegada del plazo sin una solución ha convertido aquellas advertencias en una interrupción efectiva del acceso. Los armadores dependen ahora del resultado de las conversaciones entre Bruselas y Nuakchot para recuperar la posibilidad de pescar en esas aguas.

Las licencias dependen del protocolo

El acuerdo establece que todas las licencias terminan al concluir el periodo de aplicación del protocolo. Su artículo 5 también obliga a conceder las autorizaciones de los buques comunitarios dentro de ese marco y prohíbe otorgarles permisos directos al margen del acuerdo.

La contribución europea asociada al protocolo ascendía a 60,8 millones de euros anuales, incluida la financiación para apoyar el desarrollo de la política pesquera mauritana. El instrumento daba acceso a barcos de diez Estados miembros para capturar marisco, pescado demersal, atún y pequeños pelágicos.

La interrupción afecta también a las tripulaciones y a las empresas vinculadas a la actividad de los barcos. Europêche y ETF habían solicitado que, si finalmente se suspendía la pesca, se activasen ayudas por paralización temporal tanto para las compañías como para los trabajadores afectados. Su comunicado reclamaba preservar la seguridad jurídica y operativa de la flota durante la renovación.