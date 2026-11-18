El viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, ha acusado a algunos partidos políticos de utilizar el "miedo" como instrumento de movilización frente a la inmigración y ha advertido de la influencia que pueden tener las redes sociales en la percepción del fenómeno migratorio.

Caraballo ha realizado estas declaraciones durante la quinta edición de Migratlantes, un encuentro organizado por el Gobierno de Canarias que este año centra buena parte de sus contenidos en la visión de los jóvenes sobre las migraciones.

El viceconsejero ha situado el debate en un momento marcado por el nuevo repunte de llegadas a Canarias, especialmente a El Hierro, y por los 20 años transcurridos desde la denominada crisis de los cayucos.

"El miedo divide, alimenta el resentimiento y debilita la democracia", ha afirmado Caraballo, que sostiene que determinadas formaciones políticas utilizan este tipo de discursos de forma consciente para movilizar a una parte de la población.

Críticas a las propuestas de cierre de fronteras

El representante del Ejecutivo autonómico también ha cuestionado las propuestas que plantean el cierre de fronteras o las expulsiones como solución a problemas como la vivienda, el empleo o la presión sobre los servicios públicos.

Caraballo ha asegurado que quienes presentan estas medidas como una solución suficiente a esos problemas "mienten" y ha reclamado abordar la inmigración desde una perspectiva más amplia.

La edición de Migratlantes de este año pone especialmente el foco en los jóvenes nacidos en Canarias y en aquellos que, pese a haber nacido fuera, se consideran parte de las islas.

El Gobierno pretende analizar cómo construyen sus opiniones sobre la inmigración y qué influencia tienen los contenidos que consumen a través de redes sociales y plataformas digitales.

Casa África cuestiona el papel de los algoritmos

El director de Casa África, José Segura, también ha advertido durante el encuentro sobre la influencia de los algoritmos de las redes sociales.

Segura sostiene que estos sistemas "no son neutros" y que pueden favorecer contenidos que, a su juicio, criminalizan a las personas migrantes y potencian la indignación y el rechazo.

También ha mostrado su rechazo a las políticas adoptadas por varios países europeos para trasladar a personas migrantes a centros situados en terceros países como Ruanda.

Migratlantes reúne durante dos jornadas a jóvenes, investigadores, periodistas, especialistas y personas migrantes para analizar las percepciones sobre la inmigración, la influencia de las redes sociales y la evolución del debate público en torno a este fenómeno.