El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este miércoles ante los representantes de las regiones insulares europeas la delicada situación que atraviesa El Hierro tras el último repunte de llegadas por la ruta atlántica. Durante su intervención telemática en la reunión plenaria de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), celebrada en Stavanger (Noruega), el dirigente autonómico reclamó una respuesta comunitaria sostenida, acorde con la condición del archipiélago como frontera exterior de la Unión Europea.

Para Clavijo, la solidaridad europea no puede limitarse a declaraciones de intenciones y debe traducirse en recursos y medidas concretas para territorios que soportan una presión extraordinaria. En este sentido, exigió la aplicación efectiva del mecanismo de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo mediante el reparto de solicitantes de protección internacional, mayor financiación para reforzar la acogida y el apoyo operativo de Frontex, la Agencia Europea de Asilo y Europol, recordando expresamente que la activación formal de estos instrumentos corresponde al Gobierno de España.

Misión sobre el terreno y cooperación en origen

Junto al despliegue de las agencias comunitarias, el mandatario canario propuso el envío de una misión europea a El Hierro para evaluar sobre el terreno el impacto de los desembarcos y diseñar un plan de contingencia a seis meses vista. Asimismo, defendió redoblar la cooperación con los países emisores y de tránsito —citando expresamente a Senegal, Mauritania, Marruecos y Gambia— para contener las salidas de cayucos en origen.

Alerta ante el presupuesto europeo 2028-2034 y defensa de la autonomía financiera

Más allá de la emergencia migratoria, Clavijo abordó la revisión de la Estrategia de la UE para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), reclamando que el reconocimiento estratégico de las islas se traduzca en financiación suficiente y normas adaptadas. En este punto, advirtió del riesgo que entraña la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 si la simplificación administrativa deriva en una recentralización de los recursos en manos de los Estados miembros.

Para la autonomía canaria, que los fondos comunitarios pasen a gestionarse de forma centralizada desde Madrid supondría perder capacidad de decisión directa sobre partidas adaptadas a la realidad insular. Por ello, el presidente canario exigió garantías presupuestarias diferenciadas, el blindaje de instrumentos específicos como el POSEI —vital para sostener la competitividad del sector primario y las ayudas al campo canario frente a los sobrecostes del transporte— y una participación efectiva de las regiones en la programación y gestión de los recursos. Del mismo modo, reclamó que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE se aplique desde el propio diseño de las políticas comunitarias para evitar perjuicios económicos y sociales a las islas.

Ley Europea de Vivienda, presión demográfica y conectividad

En materia habitacional, Clavijo vinculó la futura Ley Europea de Vivienda Asequible con las tensiones que sufre el mercado inmobiliario del archipiélago, marcado por la escasez de suelo, el crecimiento poblacional y el peso de la demanda externa y turística. En este sentido, valoró que la propuesta comunitaria contemple restringir la adquisición de suelo y viviendas que no se destinen a residencia principal en zonas con una fuerte presión demográfica, y pidió financiación específica que compense los sobrecostes de construcción en la ultraperiferia para facilitar el acceso a vivienda social a los residentes.

Finalmente, demandó adaptar la normativa europea sobre transporte, descarbonización y ayudas de Estado para no encarecer la conectividad aérea y marítima de Canarias, además de reclamar medidas específicas para los sistemas eléctricos no interconectados del archipiélago y el impulso a tecnologías limpias como la geotermia.