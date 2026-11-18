La Policía Nacional ha detenido en una vivienda de Gran Canaria a uno de los presuntos máximos responsables de una red internacional que introducía cocaína desde Ecuador en Europa. La organización utilizaba empresas y envíos comerciales de fruta para dar apariencia legal al transporte de la droga. El arresto forma parte de una operación coordinada por Europol que se ha saldado con alrededor de 50 detenidos en varios países, según el Ministerio del Interior.

Las intervenciones se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre. El dispositivo incluyó actuaciones en España, Suiza, Alemania, República Checa y Países Bajos. Interior dio a conocer este martes la detención en la isla, mientras que Europol había difundido el balance internacional el viernes anterior.

Empresas de importación para encubrir la cocaína

Según la investigación policial, los responsables crearon una estructura empresarial para presentar los cargamentos como operaciones normales de compraventa de fruta. Así, los contenedores podían viajar desde Ecuador hacia Europa bajo la cobertura de una actividad comercial aparentemente legítima.

Eurojust, la agencia europea que facilita la cooperación entre fiscales y jueces de distintos países, detalla que la trama empleaba sociedades registradas en Suiza y Países Bajos. Los investigadores sospechan que estas empresas permitían ocultar grandes cantidades de cocaína entre mercancías legales y facilitar su importación.

La investigación vincula a la organización con alijos que suman varias toneladas, intervenidos en puertos europeos desde 2019. Uno de los más recientes fue localizado en agosto de 2026 en Amberes, Bélgica, donde las autoridades encontraron más de 750 kilos de cocaína en cajas enviadas desde Latinoamérica. Esa incautación se produjo meses antes de las detenciones de la semana pasada.

Dinero, armas y más de cien registros

Las pesquisas también alcanzan al destino de los beneficios. Las autoridades investigan un presunto blanqueo de dinero a través de empresas en República Checa, Alemania y Suiza, con las que la organización habría intentado dar apariencia legal a las ganancias del narcotráfico.

El balance internacional recoge más de cien registros. Entre los bienes intervenidos en los países participantes figuran más de 2,3 millones de francos suizos, criptomonedas valoradas en otros 50.000 francos y 15 armas. El balance alemán recoge la incautación de aproximadamente 1,3 millones de euros en efectivo.

La investigación está dirigida por la Fiscalía Federal y la Policía Federal de Suiza, con apoyo de Europol y Eurojust. La cooperación entre países permitió seguir tanto los envíos de cocaína como los movimientos del dinero y preparar las intervenciones simultáneas.

Europol presta apoyo al caso desde 2022 mediante el intercambio de información y el análisis de datos policiales y financieros. Durante el operativo desplazó a un especialista a España para ayudar a las autoridades nacionales y facilitar la coordinación internacional.