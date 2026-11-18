El Gobierno de Canarias destinará 2,7 millones de euros al diseño de dos nuevos instrumentos científicos para ampliar las capacidades de observación del Gran Telescopio Canarias (GTC), situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

La financiación corresponde a la anualidad de 2026 del convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la sociedad Grantecan, que establece las aportaciones para el funcionamiento y desarrollo de esta infraestructura hasta 2030.

Está previsto que los trabajos de diseño se prolonguen hasta diciembre de 2028.

Más nitidez y observaciones simultáneas

El primero de los nuevos desarrollos, denominado MGTCAO, estará destinado a mejorar el sistema de óptica adaptativa del telescopio.

Esta tecnología permite corregir las distorsiones provocadas por la atmósfera terrestre y obtener imágenes más nítidas de los objetos celestes.

El segundo instrumento, conocido como OPTIR, permitirá realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja cercana.

Esta combinación permitirá obtener información complementaria sobre los cuerpos astronómicos y abordar fenómenos que requieren distintos tipos de medición.

Ambos desarrollos forman parte de la planificación científica del GTC para los próximos años y buscan actualizar sus capacidades ante la entrada en funcionamiento de nuevos telescopios terrestres y espaciales.

63,6 millones hasta 2030

El convenio de financiación del Gran Telescopio Canarias contempla una aportación conjunta de 63,6 millones de euros entre 2024 y 2030.

De esa cantidad, 21,3 millones corresponden al Gobierno de Canarias y 42,3 millones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El GTC forma parte del mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y comenzó sus operaciones en 2009.

Según los datos incluidos en el expediente, las observaciones realizadas desde entonces han contribuido a 1.093 artículos publicados en revistas científicas internacionales.

A la financiación destinada a Grantecan se suma la aportación autonómica al Instituto de Astrofísica de Canarias, que alcanza los 9,02 millones de euros en 2026.