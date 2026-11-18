El Gobierno de España ha vuelto a recurrir al BOE para tratar de alterar la realidad económica por decreto. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas a partir de 2027 se vende desde Moncloa como un éxito social. Sin embargo, para Canarias, esta intervención estatal supone un misil directo contra la línea de flotación de su mercado laboral. Las cifras delatan la verdadera magnitud del problema: el 22% de los asalariados en el Archipiélago, cerca de 200.000 personas, se verán arrastrados por esta medida, superando de forma abrumadora la media nacional del 13,6%. Lejos de ser un motivo de celebración, este dato representa la radiografía de un desastre estructural inducido.

Cuando el Ejecutivo central impone un suelo salarial de 18.004 euros brutos anuales, lo que hace en la práctica no es aumentar mágicamente la riqueza real de los trabajadores, sino ilegalizar cualquier puesto de trabajo que no sea capaz de generar, como mínimo, ese nivel de valor. En una región cuya economía está intensamente orientada a los servicios, el comercio y la hostelería, fijar precios mínimos al factor trabajo ignorando su productividad marginal equivale a firmar sentencias de destrucción de empleo.

Prohibir el empleo por decreto

El verdadero coste de mantener o contratar a un trabajador en Canarias bajo el nuevo SMI supera ampliamente esos 1.286 euros si contabilizamos la cuña fiscal y las cotizaciones sociales que asume obligatoriamente el empresario. En esencia, el Estado fuerza a las pymes canarias a asumir un coste laboral unitario que, en multitud de casos, excede el ingreso que ese empleado aporta directamente a la caja del negocio. El resultado inevitable, que la ciencia económica demuestra y la evidencia empírica corrobora año tras año, es la expulsión de los perfiles menos cualificados del mercado formal.

Los jóvenes y los trabajadores sin experiencia, aquellos a los que paradójicamente el Gobierno de Sánchez asegura proteger, se toparán con una barrera de entrada infranqueable. Las empresas canarias, asfixiadas por unos márgenes raquíticos y una inflación estructural, solo tienen tres vías de escape para cuadrar sus balances: reducir las horas de contratación hacia la parcialidad forzosa, trasladar el sobrecoste a los precios finales que pagan los propios ciudadanos, o empujar parte de su actividad hacia la economía sumergida. Mientras tanto, el principal beneficiario es el Estado, que engorda su recaudación gracias a este incremento fiscal encubierto.

La condena a un modelo de baja productividad

Que Canarias encabece el impacto del SMI a nivel nacional debería encender todas las alarmas políticas. Este 22% de afectación refleja un tejido productivo crónicamente vulnerable, mermado por la asfixia tributaria, que ha sido incapaz de acumular el capital necesario para mejorar la eficiencia productiva de sus trabajadores. Los salarios sostenibles no suben por la voluntad política de un Consejo de Ministros, sino por la inversión en tecnología, formación y bienes de equipo que permiten a cada individuo producir más y mejor en menos tiempo.

En lugar de garantizar un entorno fiscal atractivo que fomente la inversión de alto valor añadido en las Islas, el Gobierno central opta por el intervencionismo de manual. Tratar de curar la baja productividad canaria encareciendo artificialmente el empleo es como intentar apagar un incendio arrojando gasolina. La actualización del SMI no traerá prosperidad al Archipiélago; será un lastre regulatorio que condenará a miles de isleños a la misma precariedad que las élites políticas afirman estar combatiendo.