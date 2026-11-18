El cabeza de lista del PP al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, advierte de que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder ante la Justicia por su gestión de la crisis migratoria en Canarias. En una entrevista con EFE, acusa al Ejecutivo de "no haberse tomado en serio" las muertes en la ruta atlántica.

El candidato apoya su reproche en las más de 26.000 víctimas que atribuye a Caminando Fronteras. Ese balance abarca varios años: en junio de 2026, EFE recogió un acumulado de 26.466 fallecidos y desaparecidos desde 2019 en las travesías hacia Canarias. La cifra incluye a quienes desaparecieron en el mar y no fueron recuperados.

La Armada y Frontex para vigilar la ruta canaria

Sergio Ramos propone desplegar barcos de la Armada para proteger vidas y emplear plenamente los recursos de Frontex, la agencia europea de fronteras. También plantea retirar la ayuda al desarrollo a los países africanos que incumplan sus acuerdos de vigilancia fronteriza con España.

El candidato recuerda como precedente la operación Noble Centinela, puesta en marcha en 2006 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella misión movilizó buques de la Armada y aviones del Ejército del Aire para apoyar a las fuerzas de seguridad ante la llegada de cayucos.

Según la documentación del Ministerio de Defensa, el dispositivo patrullaba el espacio comprendido entre Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Su cometido era localizar embarcaciones que se dirigían al archipiélago, prestar apoyo y coordinar la respuesta con las autoridades civiles.

En octubre de 2007, Defensa informó de que los medios militares habían detectado 134 embarcaciones con 10.168 personas a bordo desde el inicio de la operación. El Ministerio atribuyó a esos avisos una contribución a los rescates realizados por Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad.

El Hierro concentra los nuevos refuerzos

Las declaraciones del candidato popular llegan en pleno refuerzo del dispositivo estatal por el aumento de las llegadas. El 10 de noviembre, el Gobierno declaró la emergencia migratoria en Canarias y anunció 15,18 millones de euros adicionales para ampliar las plazas de acogida y financiar traslados entre islas y hacia la Península.

El Ejecutivo también acordó incorporar la Guardamar Calíope al dispositivo de Salvamento Marítimo y destinar un millón de euros adicional al servicio sanitario y de primera atención de Cruz Roja.

El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre otras ayudas por cinco millones de euros para atender el impacto migratorio en El Hierro. Tres millones se destinan a la Comunidad Autónoma para cubrir gastos sanitarios extraordinarios en la isla y otros dos al Cabildo herreño para afrontar gastos sociales y económicos. Las subvenciones están incluidas en un decreto-ley que debe ser convalidado por el Congreso.