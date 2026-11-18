El Gobierno de Canarias ha abierto una convocatoria de 16 millones de euros para financiar planes de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el archipiélago.

Las ayudas se gestionarán a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) y se dividen en dos líneas. La primera contará con 11 millones de euros para formación general, mientras que los cinco millones restantes se destinarán a formación profesional para este colectivo.

Las subvenciones no serán solicitadas directamente por los trabajadores, sino por entidades de formación públicas o privadas que estén acreditadas o inscritas para impartir estas acciones en Canarias antes de la publicación de la convocatoria.

Formación presencial, virtual y online

Los planes podrán incluir certificados de competencia de grado B o especialidades integradas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Las actividades podrán desarrollarse de forma presencial, virtual asíncrona o mediante teleformación, siempre que las entidades cumplan los requisitos exigidos para cada modalidad.

En el caso de la formación presencial, las organizaciones solicitantes deberán disponer de instalaciones acreditadas en Canarias.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha defendido que el objetivo es mejorar la cualificación de los trabajadores y facilitar su promoción profesional y sus oportunidades laborales.

Solicitudes hasta el 25 de noviembre

La convocatoria se tramitará por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos ordinarios de gestión.

El plazo para que las entidades acreditadas presenten sus solicitudes finalizará el próximo 25 de noviembre.

La viceconsejera de Empleo, Isabel León, ha señalado que la tramitación urgente busca acelerar la puesta en marcha de los cursos y adaptar la oferta formativa a las necesidades actuales de las empresas y del mercado laboral canario.