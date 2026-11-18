El turismo en Canarias mantuvo el crecimiento durante el tercer trimestre de 2026, aunque con señales de moderación en varios de sus principales indicadores.

El archipiélago recibió 4.456.293 turistas entre julio y septiembre, un 0,64% más que en el mismo periodo de 2025, según el Informe de Coyuntura Turística elaborado por Corporación 5 para Excelcan y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Las pernoctaciones también aumentaron, aunque apenas un 0,30%, hasta alcanzar los 26,41 millones, mientras que la estancia media se redujo de 7,05 a 6,93 días.

El crecimiento de visitantes estuvo impulsado tanto por el turismo nacional, que avanzó un 2,27%, como por el internacional, con un incremento del 0,33%.

Tenerife pierde visitantes

La evolución fue desigual entre las islas. La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura registraron aumentos en las llegadas de turistas, mientras que Tenerife experimentó un descenso del 2,98%.

El empleo turístico mantuvo una evolución más favorable. Durante el trimestre se contabilizaron 236.888 afiliados vinculados al sector, un 3,19% más que un año antes.

Este crecimiento superó el 2,85% registrado por el conjunto de la economía canaria y situó al turismo en el 24,66% del empleo regional.

Los ingresos alojativos suben un 7,57%

Los establecimientos turísticos incrementaron sus ingresos un 7,57%, hasta los 1.573,76 millones de euros.

El ingreso por habitación disponible, conocido como RevPAR, aumentó un 5,27%, aunque la ocupación descendió 1,46 puntos y quedó situada en el 76,82%.

La vivienda vacacional, por su parte, redujo un 6,01% su oferta de plazas, mientras sus ingresos totales crecieron un 2,48%.

El gasto turístico cae un 2,56%

Frente al crecimiento de visitantes y de los ingresos alojativos, el gasto turístico total descendió un 2,56%, hasta los 5.550,98 millones de euros.

El gasto medio por turista bajó un 2,13%, mientras que el desembolso diario permaneció prácticamente estable.

El informe apunta a la reducción de la duración de las estancias como uno de los factores que ayudan a explicar esta evolución.

De cara al último trimestre del año, las empresas esperan un escenario de estabilidad, aunque aumenta la preocupación por la evolución de la demanda y continúan las dificultades para encontrar personal adecuado.

El balance deja así un sector que sigue creciendo en visitantes, empleo e ingresos alojativos, pero a un ritmo más moderado y con menor gasto por turista.