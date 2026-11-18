El colapso de nuestras fronteras no se soluciona con burocracia ni con comisiones vacías de contenido en Madrid. La realidad del desborde migratorio ha forzado un cambio de guion en la agenda nacional, llevando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a cancelar su acto central en Gran Canaria para desplazarse este viernes a la zona cero del caos: la isla de El Hierro. Los datos son inapelables y reflejan el alto coste que está pagando Canarias por la inexistencia de una política de Estado que defienda la soberanía territorial.

Solo en la primera quincena de este mes, más de 10.000 inmigrantes han desembarcado irregularmente en El Hierro. Una cifra que eleva a 16.000 las llegadas a la isla en lo que va de año, colapsando por completo unos servicios públicos sufragados por los contribuyentes y tensionando al límite la logística y la seguridad de un territorio insular. Mientras esto ocurre, la única respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez es anunciar una segunda reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, un ejercicio de apaciguamiento que no frena la salida de cayucos ni disuade a las mafias que se lucran con el tráfico humano en el corredor atlántico.

El coste económico de las fronteras abiertas

La decisión de Feijóo de pisar La Restinga supone un reconocimiento implícito de que el problema no admite más demoras. El candidato popular ya advirtió recientemente de que Canarias "necesita algo más que una reunión" y exigió "un Gobierno serio que sepa cerrar la frontera". El mensaje es nítido: un Estado que renuncia a controlar quién entra, para qué y en qué condiciones, es un Estado que renuncia a su viabilidad económica. El desvío masivo de fondos y recursos estructurales para atender esta emergencia está generando un coste de oportunidad inasumible para el Archipiélago.

El impacto sobre los incentivos es demoledor. La laxitud fronteriza no solo engorda las arcas de las organizaciones criminales que operan desde África Occidental, frecuentemente bajo la permisividad de países vecinos como Marruecos o Senegal, sino que lastra la competitividad de Canarias. El puerto herreño de La Restinga ha quedado prácticamente inoperativo para su actividad pesquera y turística natural, convertido de facto en un centro de recepción de inmigrantes irregulares sostenido a costa de asfixiar a los pequeños empresarios y trabajadores locales.

La parálisis de Moncloa frente a la urgencia canaria

Frente a esta quiebra estructural de la seguridad jurídica y fronteriza, las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presumiendo de una respuesta "rigurosa" y "con dispositivos", resultan insultantes para los canarios. La realidad material es que el Gobierno central sigue actuando como un mero gestor de llegadas, externalizando el impacto social y financiero sobre las administraciones locales e insulares.

El viaje de Feijóo a El Hierro debe servir para cristalizar una alternativa política fundamentada en el realismo y el orden. La defensa de la economía de mercado y la prosperidad en Canarias requieren, como condición sine qua non, unas fronteras seguras que garanticen el respeto a la ley. No hay Estado de bienestar sostenible ni economía capaz de crecer cuando el propio Gobierno dimite de su obligación primordial: salvaguardar la integridad de su territorio y proteger a sus ciudadanos de los costes derivados del descontrol migratorio.