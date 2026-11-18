El Cabildo de Fuerteventura rechaza que la isla tenga que ocupar más territorio con instalaciones eléctricas para abastecer a otras islas. Su presidenta, Lola García, exige al Gobierno de Canarias que cada isla reciba los refuerzos que necesita y que las nuevas plantas previstas en Fuerteventura sirvan para cubrir sus propias necesidades de electricidad.

La reclamación, difundida este martes, responde a las explicaciones del responsable de Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, sobre el apagón del 3 de octubre en Lanzarote y La Graciosa. La presidenta del Cabildo sostiene que estar conectadas eléctricamente no convierte a Fuerteventura en un "solar disponible" para resolver los problemas de otras islas.

Dos plantas para cubrir las necesidades de Fuerteventura

El consejero de Transición Ecológica y Energía explicó el 10 de noviembre en el Parlamento canario que una avería en un cable de la subestación de Mácher dejó esa instalación fuera de servicio e interrumpió la conexión eléctrica entre Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, Playa Blanca conservó la luz gracias a su conexión con la isla majorera, según señaló.

Mariano Hernández Zapata cifró en unos 50 megavatios la falta de capacidad de Fuerteventura para generar la electricidad que necesita. Atribuyó parte del problema a la antigüedad de los equipos de la central de Las Salinas. Según el consejero, esta situación obliga a depender más de la electricidad procedente de Lanzarote y aumenta el riesgo de problemas en el sistema que comparten. Las dos plantas de emergencia en construcción en Puerto del Rosario servirán, defendió, para cubrir esa carencia.

El Cabildo de Fuerteventura exige que se publiquen los informes de Red Eléctrica y Endesa sobre el apagón y que se expliquen las condiciones de funcionamiento de las nuevas plantas. También reclama que el Gobierno canario tramite con urgencia la instalación de equipos de emergencia en Lanzarote.

Las dos islas ya pueden intercambiar electricidad a través de sus conexiones submarinas. Red Eléctrica completó en 2022 un nuevo enlace entre La Oliva y Playa Blanca, con 14,5 kilómetros de cable bajo el mar y una inversión de 36 millones de euros. Este refuerzo se sumó al cable que funcionaba desde 2005 y, según la empresa, mejoró la seguridad del suministro y facilitó el mantenimiento de la red.

Trasladar la central de El Charco y rechazar otro enlace

Lola García también reclama al Gobierno central que acelere la renovación de los equipos y las redes eléctricas. Para Fuerteventura, pide incluir en la planificación estatal una nueva subestación en Zurita que permita trasladar la central térmica de El Charco. El Cabildo mantiene además su rechazo a conectar eléctricamente la isla con Gran Canaria.

La responsable de Ordenación del Territorio del Cabildo, Nereida Calero, defiende aprovechar mejor la energía que ya se produce antes de ocupar más suelo. Reclama sistemas para almacenarla, facilitar que hogares y empresas generen electricidad para su propio consumo y medidas de ahorro energético.

El Cabildo pide al Gobierno canario que detalle qué propuestas ha presentado al Estado para atender estas necesidades. Lola García lo resume así: "Fuerteventura no puede hipotecar su territorio para cubrir las carencias de otras islas".