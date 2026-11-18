Cáritas Diocesana de Tenerife prepara la apertura de un nuevo recurso para personas sin hogar en El Paso, en La Palma, con una capacidad prevista de entre 20 y 25 plazas.

El futuro alojamiento se ubicará en el colegio de las Catequistas, un inmueble dependiente de Cáritas Diocesana que deberá ser reformado y acondicionado antes de su puesta en funcionamiento.

El centro estará dirigido a la acogida temporal de familias y personas en situación de vulnerabilidad social y exclusión residencial y buscará acompañarlas en procesos de reinserción social y laboral.

Cerca de 200 personas necesitan alojamiento

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, ha señalado que, según datos de Cáritas, cerca de 200 personas se encuentran en situación de pobreza extrema en la isla y necesitan un recurso alojativo.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso trabajan junto a Cáritas para sacar adelante el proyecto y financiar las obras necesarias.

La consejera autonómica de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha anunciado el compromiso de su departamento de buscar los recursos económicos necesarios para que el centro pueda entrar en funcionamiento.

Cáritas ampliará su red de recursos

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha explicado que el nuevo alojamiento se sumará a los centros que la entidad ya gestiona en Tenerife y Santa Cruz de La Palma para atender a personas en situación de sinhogarismo.

El objetivo será ofrecer no solo alojamiento temporal, sino también acompañamiento para favorecer la recuperación de la autonomía y la reintegración social de los usuarios.

La apertura dependerá ahora de la ejecución de las obras de reforma y de la financiación necesaria para acondicionar las instalaciones.