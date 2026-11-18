La crisis migratoria que asfixia a las Islas Canarias ha traspasado definitivamente nuestras fronteras para instalarse en el foco de los medios internacionales. Y no lo hace en un mercado cualquiera, sino en nuestro principal cliente. La cadena de televisión británica GB News ha dedicado un contundente espacio a analizar la "emergencia migratoria" que padece el Archipiélago, alertando a su audiencia de cómo un enclave turístico de primer nivel está siendo desbordado ante la inacción complaciente del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para una economía como la canaria, que respira y se sostiene gracias a la industria alojativa, la imagen proyectada al exterior es su principal activo de mercado. Cuando una cadena de gran audiencia en el Reino Unido describe a las Islas como un territorio abrumado por una "migración masiva", donde 2.200 inmigrantes desembarcan en apenas dos días colapsando pequeñas islas como El Hierro, el coste de oportunidad para nuestro Producto Interior Bruto comienza a ser incalculable. La percepción de inseguridad y descontrol institucional espanta al capital y, por supuesto, al visitante británico, que busca certezas y no un territorio en estado de excepción permanente.

El efecto llamada de la "amnistía migratoria"

Durante la emisión, el análisis británico ha puesto nombre y apellidos al responsable de este colapso: Pedro Sánchez. Desde GB News denuncian abiertamente que las políticas de fronteras del presidente del Gobierno actúan como un gigantesco polo de atracción, cuestionando si a Moncloa le importa lo más mínimo lo que ocurra en Canarias. El anuncio de una amnistía para regularizar a un millón de inmigrantes ilegales en España es percibido, desde el otro lado del Canal de la Mancha, como un incentivo perverso. Al regalar el estatus legal, se están abriendo de par en par las puertas del espacio Schengen, subsidiando de facto el modelo de negocio de las mafias que operan en las costas de África Occidental.

Las redes de tráfico de personas calculan la rentabilidad del trayecto en función de la facilidad de entrada y la recompensa final. Al rebajar los controles y ofrecer amnistías, Moncloa está multiplicando artificialmente la presión sobre Canarias. El Archipiélago, con sus limitadas infraestructuras, se convierte así en el embudo forzoso y en la sala de espera de una crisis geopolítica diseñada desde despachos muy lejanos. Mientras Marruecos y otros Estados de la fachada atlántica instrumentalizan los flujos humanos para arrancar concesiones a una Europa débil, el Gobierno central sacrifica la cohesión territorial de las Islas.

Un torpedo a la línea de flotación de nuestra economía

Las consecuencias de esta negligencia política son letales para nuestro tejido productivo. El turismo es hiperestacional y extremadamente sensible a las perturbaciones en materia de seguridad civil. Si el turista inglés, que supone el principal motor de inyección de renta externa para Canarias, comienza a percibir que el Archipiélago carece de capacidad de carga y que sus servicios públicos e infraestructuras están tensionados al límite por la llegada masiva de embarcaciones procedentes de África Occidental, los flujos turísticos se redirigirán hacia destinos competidores que sí ofrezcan orden y seguridad jurídica.

Tolerar que Canarias se transforme en la frontera de choque de Europa no es un acto de solidaridad, sino una cesión de soberanía con un coste financiero demoledor. Cada patera que llega sin control no solo supone un desafío logístico, sino un mensaje disuasorio directo para la inversión turística. Si Sánchez sigue utilizando al Archipiélago como el muro de contención de sus fracasos, el daño a nuestro mercado laboral y a nuestra prosperidad económica será irreparable. No se puede proteger la economía de mercado de las Islas si el Estado renuncia a proteger sus propias fronteras.