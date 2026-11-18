Las ayudas europeas destinadas a impulsar las energías renovables en Canarias siguen generando incertidumbre entre sus beneficiarios. Mientras el Gobierno autonómico destaca los avances de la transición energética, ciudadanos y empresas afrontan el coste de instalaciones fotovoltaicas sin tener garantizada una fecha concreta para recibir las subvenciones solicitadas.

Un beneficiario que ha trasladado su situación a Libertad Digital Canarias asegura que lleva tres años esperando el cobro de una ayuda para una instalación de autoconsumo fotovoltaico que, según su testimonio, ya le fue concedida.

Su relato describe una situación especialmente delicada para quienes han recurrido a préstamos bancarios o utilizado sus ahorros para financiar instalaciones contando con una aportación pública que todavía no han recibido.

El caso particular está pendiente de comprobación documental, pero los problemas de gestión de estas subvenciones cuentan con antecedentes oficiales.

El pasado 4 de noviembre, Libertad Digital Canarias publicó una investigación que revelaba retrasos en expedientes de ayudas renovables, con resoluciones corregidas meses después de su concesión y una orden de abono emitida más de seis meses después de la fecha que figuraba como finalización de un expediente.

Millones concedidos que todavía no se habían abonado

Los datos difundidos por el propio Ejecutivo canario muestran la distancia que ha existido entre las subvenciones concedidas y las cantidades efectivamente abonadas.

En febrero de 2026, la Consejería de Transición Ecológica y Energía informó de que gestionaba programas por un importe global de 447,28 millones de euros, correspondientes a 29.325 expedientes.

De ese volumen, aproximadamente 352 millones figuraban como concedidos, mientras que los pagos realizados ascendían a 36,8 millones de euros.

Las cifras no significan que todas las ayudas pendientes de abono estuvieran fuera de plazo, ya que una parte de los expedientes debía completar todavía la ejecución o justificación de las actuaciones. Sin embargo, reflejaban que el desembolso efectivo avanzaba a un ritmo muy inferior al de las concesiones.

La diferencia resulta especialmente relevante para quienes han tenido que adelantar el coste de una instalación fotovoltaica.

En determinadas convocatorias, el beneficiario debe ejecutar la inversión, presentar las facturas y acreditar el cumplimiento de los requisitos antes de que la Administración tramite el pago. Otras líneas contemplan anticipos sujetos a condiciones, por lo que el procedimiento concreto depende del programa al que se haya acogido cada solicitante.

En junio, la Consejería puso en marcha una campaña para recordar a los beneficiarios la necesidad de justificar correctamente las subvenciones de autoconsumo y del programa Moves III, financiadas con fondos Next Generation.

El departamento defendió entonces la importancia de completar esos trámites para evitar que los recursos europeos asignados a Canarias quedaran sin utilizar.

No obstante, la obligación de justificar una ayuda no elimina la responsabilidad administrativa de resolver y abonar con diligencia los expedientes que ya cumplen todos los requisitos.

La falta de personal y el futuro de las oficinas de atención, bajo interrogantes

El testimonio recibido por este periódico introduce otra preocupación: la capacidad de los servicios encargados de orientar a los beneficiarios y tramitar los expedientes pendientes.

Según explica el afectado, le han trasladado que parte del personal de las oficinas vinculadas a estas ayudas ya habría abandonado sus puestos y que otros contratos finalizarían el próximo 31 de diciembre.

Libertad Digital Canarias no ha podido confirmar de manera independiente esas circunstancias ni si existe un plan de continuidad para el servicio a partir de enero de 2027.

Sí hay constancia documental de problemas anteriores relacionados con los recursos humanos.

En una resolución administrativa de marzo de 2026, la Dirección General de Energía reconoció insuficiencia de personal para gestionar solicitudes y atribuyó a la propia Administración determinados retrasos en la tramitación.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias informó en febrero de que las Oficinas de Energía habían atendido más de 75.000 consultas desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, anunció entonces que estos servicios reforzarían su labor de asesoramiento para facilitar la justificación de las ayudas concedidas y avanzar hacia su abono.

La cuestión ahora es conocer cuántos expedientes permanecen pendientes de pago, cuántos cuentan ya con toda la documentación validada y qué medios humanos se mantendrán para completar su tramitación.

El Gobierno de Canarias continúa publicando resoluciones relacionadas con estas subvenciones. De hecho, el pasado 13 de noviembre apareció en su sede electrónica una nueva resolución de justificación y abono correspondiente a programas de generación renovable, autoconsumo y descarbonización.

Por tanto, no puede afirmarse que los pagos estén completamente paralizados. Lo que sigue sin quedar aclarado, con la información pública examinada, es cuánto tiempo deben esperar los beneficiarios que ya han cumplido sus obligaciones.

Para las familias y empresas que han adelantado dinero, esa diferencia es decisiva. Una subvención concedida representa un compromiso administrativo, pero no resuelve sus necesidades de liquidez hasta que el importe llega efectivamente a sus cuentas.

La transición energética en Canarias avanza con inversiones públicas y privadas. Su credibilidad también depende de que las ayudas anunciadas puedan materializarse dentro de plazos razonables y de que los beneficiarios reciban información clara sobre el estado de sus expedientes.