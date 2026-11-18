La investigación internacional contra las redes que organizan viajes en cayuco hacia Canarias también alcanza su actividad en internet. Interpol ha detectado decenas de enlaces a publicaciones, grupos y cuentas que anunciaban servicios de tráfico de inmigrantes en una operación que incluyó la ruta atlántica de África occidental, además del Mediterráneo.

El hallazgo figura en el balance de Communis Maris, desarrollado del 5 al 8 de octubre y publicado el 10 de noviembre. La operación incluyó a las redes que actúan en la ruta atlántica hacia Canarias. Los anuncios detectados se incorporaron a las pesquisas para identificar a otros responsables de las organizaciones investigadas.

Para Canarias, la persecución de quienes organizan las salidas es una de las cuestiones planteadas a los países de origen. El Gobierno autonómico abordó el 10 de noviembre con Senegal el uso de herramientas tecnológicas y el intercambio de información para localizar a los traficantes, en plena reactivación de las salidas desde sus costas.

Anuncios de viajes y contacto por mensaje privado

Los informes de Europol permiten entender cómo funciona esa captación. Las organizaciones publican rutas y precios, actualizan sus ofertas y utilizan vídeos y recomendaciones de viajes anteriores para atraer a nuevos clientes. Las que adquieren fama de completar las travesías pueden incluso exigir tarifas más altas.

El contacto comienza en una publicación abierta y puede continuar por privado. La Agencia Nacional contra el Crimen británica describe este mecanismo en sus investigaciones: los anunciantes conducen a los interesados hacia aplicaciones de mensajería y gestionan numerosas cuentas para ampliar su alcance y mantener otras disponibles cuando una plataforma les cierra un perfil.

Los vídeos de viajes presentados como exitosos forman parte de esa publicidad, según Europol. Identificar quién ofrece el viaje y su relación con los organizadores resulta esencial para distinguir la captación del testimonio de quien comparte su experiencia.

Eurojust señala que los anuncios y los vídeos de llegadas aportan pruebas en numerosos procedimientos. También advierte de las dificultades para conservar esos datos cuando se elimina una publicación y de los retrasos de algunos proveedores al responder a peticiones judiciales.

Clavijo exige actuar en origen ante la presión que soporta El Hierro

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama que la actuación contra las redes llegue a los países desde los que parten los cayucos. Ha pedido el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia para investigar a los organizadores antes de que las embarcaciones se hagan a la mar. El objetivo, según explicó, es "desarticular a las mafias y controlar la salida de los cayucos".

La urgencia se concentra en El Hierro. Según los datos facilitados por el Gobierno central el 17 de noviembre, la isla había recibido unas 10.000 personas desde comienzos de mes, aunque las derivaciones habían reducido a alrededor de 500 las que permanecían allí. El desembarco, la primera atención y la organización de los traslados siguen exigiendo medios sobre el terreno.

Clavijo ha advertido de que el hospital herreño, dimensionado para atender a la población de la isla, también debe asumir los casos de inmigrantes que requieren asistencia hospitalaria. Tras la reunión interministerial del 17 de noviembre, reconoció mejoras, pero las consideró "absolutamente insuficientes" para garantizar la atención y las condiciones del personal sanitario, de seguridad y de salvamento.

La presión asistencial llevó al presidente canario a plantear la instalación de un hospital de campaña con recursos del Servicio Canario de la Salud y del 112. El Gobierno central anunció cinco millones de euros adicionales para El Hierro y aseguró que había intensificado los contactos con Senegal y Gambia. Clavijo cuestionó por qué todavía no se han desplegado las misiones conjuntas que reclama para frenar las salidas desde ambos países.