Loro Parque, en Tenerife, y Poema del Mar, en Gran Canaria, han seleccionado a ocho nuevos 'niños directores' entre más de 300 aspirantes dentro de su programa de educación ambiental.

La iniciativa, impulsada por Grupo Loro Parque y Loro Parque Fundación, permitirá que los menores conozcan durante el curso el funcionamiento de ambas instalaciones y participen en actividades relacionadas con el cuidado de los animales y la conservación de especies.

Los procesos finales de selección se celebraron simultáneamente en los dos parques, con 20 finalistas, diez en Tenerife y otros diez en Gran Canaria, que presentaron ante un jurado sus propuestas sobre protección de especies y biodiversidad.

Finalmente, fueron elegidos ocho participantes, cuatro para Loro Parque y cuatro para Poema del Mar.

Talleres y acceso a zonas de trabajo

Durante el programa, los menores realizarán talleres, recorridos guiados, visitas a zonas internas y diferentes actividades junto a trabajadores de los parques.

El objetivo es que conozcan cómo se desarrolla el cuidado diario de los animales, las medidas de bienestar aplicadas y los proyectos de conservación en los que participan las instalaciones.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha señalado que la organización pretende mantener además el vínculo de los participantes con los parques después de que finalice el curso y facilitar que continúen visitándolos con sus familias hasta alcanzar la mayoría de edad.

Más de 42.000 escolares en el último curso

La empresa señala que sus programas educativos alcanzaron durante el curso 2025/2026 a más de 42.000 escolares.

En ese mismo periodo se organizaron 82 jornadas informativas destinadas al profesorado, en las que participaron 3.409 docentes pertenecientes a 617 centros educativos.

Según los datos proporcionados por el grupo, estas actividades obtuvieron una valoración positiva del 98% entre el profesorado participante.

El programa de 'Niño/a Director/a' forma parte de las actividades educativas desarrolladas por Loro Parque y Poema del Mar para acercar contenidos relacionados con biodiversidad, bienestar animal y conservación a menores y centros educativos de Canarias.