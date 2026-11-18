El hartazgo vecinal por la gestión de la crisis migratoria en El Hierro ha quedado reflejado en los testimonios recogidos este martes en el muelle de La Restinga, principal punto de desembarco de la ruta atlántica en el archipiélago. Durante un acto convocado por el comunicador Vito Quiles en la localidad herreña —que congregó a cerca de 80 personas en el marco de su gira informativa por España—, residentes de la isla denunciaron el deterioro medioambiental de su litoral, la saturación de los servicios sanitarios y de transporte, y la escasez de efectivos policiales.

El propio Quiles criticó durante la retransmisión que los medios de comunicación den prioridad habitual al discurso institucional frente a la experiencia cotidiana de los habitantes de la isla: "Que se hable de Canarias solo desde las palabras de los políticos no es suficiente, hay que dar voz y preguntar qué piensan realmente los canarios ante esta situación", señaló, comentando además el contraste entre el despliegue de seguridad en enclaves como La Mareta —Lanzarote— durante las estancias presidenciales y la situación de abandono que denuncian los vecinos en el sur de El Hierro.

Vertidos en la zona de baño y cayucos acumulados en la costa

Uno de los principales focos de indignación entre los residentes de La Restinga es la gestión de los residuos procedentes de las embarcaciones precarias que arriban al puerto —donde se acumulan cientos de cascos a la espera de ser retirados—. Según mostraron varios vecinos en los vídeos grabados en el muelle, los desechos acumulados en el interior de los cayucos son evacuados mediante mangueras directamente al mar, en la misma ensenada donde se bañan habitualmente los habitantes del pueblo.

Una vecina de la zona relató que los residentes han dejado de entrar al agua por temor a infecciones ante la presencia de estos vertidos en la playa. Asimismo, cuestionó la falta de control marítimo al señalar la paradoja de que "los pescadores locales no puedan salir a faenar por el estado del oleaje mientras las embarcaciones irregulares entran y salen sin freno".

Saturación en hospitales, barcos de línea y guaguas escolares

El impacto de las llegadas sobre las infraestructuras de una isla de apenas 11.000 habitantes centró buena parte de las quejas vecinales:

Varios residentes aseguraron que los servicios de urgencias dan prioridad asistencial a los recién llegados frente a los pacientes locales. Aunque insistieron en que no se oponen a la ayuda humanitaria, consideran injusto quedar relegados en la atención pública tras sufragar los servicios con sus impuestos, denunciando, además, la ausencia de controles sanitarios visibles en los desembarcos.

Una vecina que tuvo que desplazarse de urgencia en barco a Tenerife y regresar en el mismo día describió el fuerte olor en el interior del buque y explicó que los pasajeros residentes viajan en zonas acotadas respecto a los grupos trasladados.

Una joven de la isla denunció que los autobuses empleados habitualmente para el transporte escolar se utilizan para trasladar a migrantes sin someterse posteriormente a una limpieza y desinfección exhaustiva, obligando a los menores a utilizarlos al día siguiente en condiciones que calificó de insalubres.

Escasez de Guardia Civil y sensación de inseguridad

Los testimonios recogidos en La Restinga apuntan también a la insuficiencia de recursos materiales y humanos para gestionar el volumen de llegadas —El Hierro ha llegado a registrar cerca de un millar de desembarcos en una sola jornada este mes—. Los vecinos lamentaron contar con una plantilla muy reducida de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana y afirmaron sentir temor al transitar por determinadas zonas ante la presencia de personas portando armas blancas como cuchillos o machetes.

La denuncia vecinal coincide con las gestiones de urgencia emprendidas esta semana por las administraciones, después de que la Delegación del Gobierno en Canarias reconociera la necesidad de acelerar la retirada de los cayucos acumulados en el puerto de La Restinga y el Ejecutivo autonómico reclamara al Estado el desbloqueo efectivo de las partidas de ayuda comprometidas para las familias y negocios de la localidad herreña.