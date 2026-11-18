El Gobierno del País Vasco enviará a dos médicos y cuatro profesionales de enfermería a El Hierro para reforzar la atención sanitaria a los migrantes en el hospital de campaña que se instalará en el CATE de San Andrés.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles el desplazamiento del equipo y ha señalado que permitirá aliviar la carga acumulada por los sanitarios de la isla tras el fuerte incremento de llegadas registrado durante las últimas semanas.

Según Clavijo, la puesta en funcionamiento del hospital de campaña permitirá además liberar camas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, y recuperar progresivamente su actividad habitual.

El Gobierno central ha comprometido tres millones de euros para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud relacionados con la atención sanitaria derivada de la crisis migratoria.

Unos 6.300 migrantes permanecen en Canarias

Clavijo ha cifrado en alrededor de 16.000 las llegadas registradas durante la primera quincena de noviembre y ha señalado que actualmente permanecen en Canarias unas 6.300 personas migrantes adultas.

Esta cifra se aproxima al límite de 7.000 plazas contemplado en el denominado Plan Canarias, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según los datos ofrecidos por el presidente autonómico, algo más de 21.000 migrantes han llegado al archipiélago en lo que va de año, mientras unas 14.000 personas habrían sido trasladadas ya fuera de las islas.

Reabierto el recurso para menores en La Laguna

Clavijo también ha valorado la coordinación con el Ministerio de Infancia para continuar con las derivaciones de menores migrantes hacia otras comunidades autónomas.

El Ejecutivo canario ha vuelto a habilitar además el recurso situado en el Seminario de La Laguna para atender el aumento de menores acogidos registrado durante las últimas semanas.

El presidente ha señalado que el sistema llegó a atender un pico próximo a los 6.500 menores y sostiene que las posteriores derivaciones han permitido reducir progresivamente la presión sobre los recursos de acogida.