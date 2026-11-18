El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto hablar este miércoles con el presidente de Gambia, Adama Barrow, para pedirle más colaboración ante la crisis migratoria que afecta a Canarias y, especialmente, a El Hierro. La conversación buscará reforzar la cooperación para frenar las salidas de cayucos hacia el archipiélago.

Sánchez sostiene que tanto Gambia como Senegal están colaborando con España, aunque considera necesario intensificar esa cooperación ante el aumento de las llegadas. Ha defendido la respuesta humanitaria del Ejecutivo y ha asegurado a los ciudadanos de Canarias que se están desplegando todas las capacidades del Estado para afrontar la situación.

La llamada anunciada se suma al contacto con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, del que Sánchez informó el pasado lunes. En ambos casos, el objetivo que ha trasladado el jefe del Ejecutivo es conseguir una mayor implicación de las autoridades africanas para actuar antes de que las embarcaciones emprendan la travesía.

La cooperación en origen que reclama Clavijo

La iniciativa se corresponde con las peticiones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que reclama al Gobierno una mayor actuación en los países de salida. El martes insistió en pedir misiones conjuntas de la agencia europea de fronteras Frontex con las fuerzas de seguridad de Senegal y Gambia para prevenir la partida de los cayucos.

Clavijo también ha solicitado que España recurra a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y al Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar la respuesta a la emergencia.

Según los datos de la Policía Canaria difundidos por el Gobierno autonómico, entre el 1 y el 17 de noviembre llegaron al archipiélago aproximadamente 12.181 personas en 120 embarcaciones, de las que 99 arribaron a El Hierro. Las derivaciones habían reducido a unas 500 las personas que permanecían en la isla, según el balance del martes.

La crisis también ocupa un lugar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez tiene previstos dos actos este fin de semana en Canarias y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará el viernes. El presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo este martes en el archipiélago.