La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha abierto una nueva oficina para tramitar y registrar Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) en el Centro de Atención Especializada (CAE) Prudencio Guzmán, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este documento permite que una persona deje por escrito qué cuidados y tratamientos médicos acepta o rechaza para que sus preferencias puedan ser respetadas si en el futuro pierde la capacidad de expresarlas personalmente.

También permite designar a una o varias personas de confianza para que actúen como representantes y velen por el cumplimiento de las instrucciones recogidas.

Las personas interesadas en realizar el trámite en el nuevo punto deberán solicitar cita previa a través del 012, también disponible en los teléfonos 928 301 012 y 922 470 012.

Tres oficinas en Gran Canaria

Con la incorporación del CAE Prudencio Guzmán, Gran Canaria amplía su red de puntos habilitados para realizar este trámite.

La isla dispone además de una oficina en la sede de la Consejería de Sanidad y otra abierta recientemente en el Centro de Salud de El Doctoral, destinada principalmente a dar cobertura al sureste.

En la provincia de Las Palmas existen también cuatro puntos habilitados en Lanzarote, situados en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, el Hospital Insular y los centros de salud de Titerroy y Valterra.

Fuerteventura cuenta con otras tres oficinas en Gran Tarajal, Morro Jable y Puerto del Rosario II.

Más de 4.600 registros durante 2025

Sanidad registró 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad durante 2025, frente a las 3.642 contabilizadas el año anterior, lo que representa un incremento del 26,6%.

De las realizadas el pasado año, 2.994 correspondieron a mujeres y 1.617 a hombres.

Actualmente existen 29.095 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad vigentes en Canarias, según los datos facilitados por la Consejería.

El trámite puede formalizarse ante funcionarios habilitados por Sanidad, ante notario o ante tres testigos que cumplan los requisitos establecidos.

En el caso de los notarios, existe además la posibilidad de realizarlo gratuitamente mediante el convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de Canarias, previa autorización solicitada a través del 012.

La apertura de la nueva oficina responde, según Sanidad, al aumento de la demanda registrado en Gran Canaria y busca ampliar los puntos disponibles para formalizar estas instrucciones sanitarias.