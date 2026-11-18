El Cabildo de Tenerife elevará al próximo Pleno Insular una propuesta para denegar el proyecto Underwater Garden, previsto en Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, al considerar que no cumple los requisitos necesarios para su aprobación.

El Consejo de Gobierno Insular ha acordado proponer el rechazo de una iniciativa que había sido declarada Proyecto de Interés Insular en 2022, durante el anterior mandato, pero que posteriormente recibió informes desfavorables.

Según el Cabildo, persisten deficiencias de carácter ambiental, técnico, territorial y económico que no han sido resueltas por el promotor.

Las alegaciones no solventan las deficiencias

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha recordado que el Cabildo ya manifestó en junio de 2026 su posición desfavorable al proyecto.

Tras esa decisión, la empresa promotora presentó alegaciones en julio. Los servicios técnicos y jurídicos de la Corporación analizaron posteriormente esa documentación y concluyeron, según Dávila, que los problemas detectados seguían sin resolverse.

El Cabildo considera además que la última versión presentada se aleja del proyecto inicialmente declarado de Interés Insular en 2022 y sostiene que aquel reconocimiento no implicaba una autorización automática para ejecutar la infraestructura.

Dávila ha defendido que los informes disponibles son "concluyentes" y que corresponde ahora al Pleno adoptar la decisión sobre la denegación.

Suelo rústico de protección ambiental

Uno de los principales obstáculos señalados por la Corporación es la ubicación prevista de Underwater Garden en suelo rústico de protección ambiental costera en Punta Blanca.

El Cabildo sostiene también que no ha quedado suficientemente justificado el carácter de la actuación como infraestructura esencial para Tenerife.

Los informes cuestionan asimismo aspectos relacionados con la disponibilidad de los terrenos, la estimación de los costes de ejecución, la financiación del proyecto y las garantías de protección ambiental.

La propuesta de rechazo será elevada ahora al próximo Pleno del Cabildo, órgano que deberá resolver sobre la aprobación o denegación definitiva de un proyecto que había obtenido la consideración de Interés Insular hace cuatro años.