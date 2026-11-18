Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve este miércoles, 18 de noviembre, en un aparatoso accidente de tráfico registrado en uno de los principales accesos a Santa Cruz de Tenerife. Un camión de 7.500 kilos perdió el control y colisionó con ocho vehículos que se encontraban detenidos ante un semáforo en la entrada a la avenida Manuel Hermoso Rojas.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el vehículo pesado no consiguió detener su marcha y fue golpeando a los turismos situados en su trayectoria hasta terminar impactando contra el muro de la refinería.

El siniestro se produjo durante la tarde, en un punto de conexión entre la autopista del Norte (TF-5) y la capital tinerfeña, y provocó importantes complicaciones circulatorias.

Cuatro heridos trasladados a centros hospitalarios

El accidente obligó a movilizar un dispositivo de emergencias para atender a los ocupantes de los vehículos afectados y garantizar la seguridad en la zona.

Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron a cuatro personas que presentaban lesiones inicialmente calificadas como leves. Todas ellas fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención y una valoración médica más completa.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Un equipo de Atestados de la Policía Local intervino para documentar las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo la colisión múltiple.

Aunque las primeras informaciones apuntan a que el camión no pudo frenar, todavía no se ha confirmado oficialmente qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Importantes retenciones en la entrada a Santa Cruz desde la TF-5

El accidente afectó directamente a la circulación en la avenida Manuel Hermoso Rojas, uno de los accesos habituales a Santa Cruz de Tenerife para los conductores procedentes del norte de la isla.

Los ocho turismos implicados se encontraban detenidos ante un semáforo cuando fueron alcanzados por el camión.

La presencia de los vehículos accidentados y el trabajo de los equipos de emergencia provocaron retenciones durante la tarde, mientras los agentes regulaban el tráfico para facilitar la asistencia a los heridos.

El dispositivo contó también con la intervención del servicio municipal de grúas, encargado de colaborar en la retirada de los vehículos y en las tareas necesarias para recuperar la normalidad circulatoria.

El balance inicial deja cuatro personas heridas leves y ocho turismos afectados, además del camión implicado. La investigación deberá esclarecer las causas que llevaron al vehículo pesado a perder el control en este acceso a la capital tinerfeña.