Un transeúnte de 58 años se encuentra en estado crítico tras haber sido víctima de un atropello a primera hora de este martes en el municipio de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. El incidente vial se produjo en la Avenida de los Artesanos, según los datos proporcionados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La alerta se registró a las 07:44 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió el aviso sobre el suceso y activó los recursos de auxilio precisos. Hasta el lugar se desplazó con celeridad el personal asistencial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada para prestar una primera atención in situ.

Una vez en el escenario del siniestro, los profesionales sanitarios comprobaron que el varón presentaba un politraumatismo de gravedad debido al impacto. Ante la severidad de las lesiones, el equipo procedió a estabilizar al paciente en el mismo punto mediante maniobras de soporte vital avanzado antes de autorizar su evacuación.

Posteriormente, el herido fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para su atención especializada. A lo largo del trayecto por carretera, patrullas de la Guardia Civil se encargaron de escoltar al vehículo sanitario para garantizar la máxima celeridad en el desplazamiento.

Asimismo, en el dispositivo intervinieron agentes de la Policía Local, quienes aseguraron el perímetro de la vía, regularon la circulación en el área afectada e instruyeron el preceptivo atestado policial para esclarecer las circunstancias del atropello.