La presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre), Astrid Pérez, ha reclamado la activación de los mecanismos europeos previstos para responder a la presión migratoria que afecta especialmente a El Hierro y Ceuta.

Pérez ha realizado esta petición tras una reunión del Grupo de Trabajo sobre Migración de la Calre, presidido por Canarias, y ha calificado de "intolerable" la situación que atraviesan ambos territorios.

La también presidenta del Parlamento de Canarias ha utilizado el término "avalancha" para referirse al reciente aumento de llegadas a El Hierro y ha asegurado que Ceuta continúa afrontando las consecuencias de los episodios migratorios registrados durante los últimos meses.

Reclama aplicar los mecanismos europeos

Pérez sostiene que todavía no se han activado todos los instrumentos contemplados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha reclamado una mayor implicación de las instituciones comunitarias.

La presidenta de la Calre considera que las regiones situadas en las fronteras exteriores de la Unión Europea no deben afrontar en solitario las consecuencias de las llegadas.

Por ello, ha defendido una respuesta basada en la cooperación entre administraciones, la solidaridad entre territorios y la participación de las instituciones europeas.

Pérez también ha cuestionado que se estén intensificando ahora los contactos con países como Senegal y Gambia, al considerar que la cooperación con los Estados de origen y tránsito debería mantenerse de forma permanente y no únicamente cuando aumentan las salidas.

Críticas a la gestión migratoria

Durante su intervención, Pérez ha vuelto a emplear términos especialmente duros para describir la situación migratoria. Ha recordado que hace tres meses calificó de "invasión" los acontecimientos registrados en Ceuta y ha trasladado ahora su preocupación por el repunte de llegadas a Canarias.

Al mismo tiempo, ha defendido la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y ha reclamado que esa protección sea compatible con una respuesta europea coordinada.

La dirigente de la Calre sostiene que el fenómeno migratorio debe abordarse como una cuestión que afecta al conjunto de Europa y no únicamente a los territorios que reciben directamente las llegadas.