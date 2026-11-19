La entrada del grupo semipúblico marroquí Marsa Maroc en el capital de Boluda Maritime Terminals (BMT) se ha convertido en un asunto de máxima sensibilidad geopolítica para el Archipiélago. A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la operación, anunciada hace casi un año mediante la venta del 45% de la filial portuaria del naviero valenciano por 80 millones de euros, permanece encallada en el filtro estatal de inversiones extranjeras. El Ministerio de Economía evita confirmar si el expediente se ha tratado este mes, lo que aboca a que sea el próximo Ejecutivo quien decida si permite que el brazo portuario del Reino alauí tome posiciones en unas infraestructuras vitales para el abastecimiento canario.

El examen recae sobre la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), órgano técnico en el que participan varios ministerios junto a Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). No se analiza un simple movimiento financiero. Las nueve terminales de Boluda superan el millón de contenedores anuales y constituyen el principal cordón umbilical marítimo entre la Península y Canarias. Permitir que una sociedad controlada por Rabat acceda a ese núcleo operativo sin garantías blindadas afecta directamente a la seguridad de suministro y a la autonomía económica de las Islas.

Contradicciones sobre el peso real de las terminales

Ante la prolongación del bloqueo, Vicente Boluda ha elevado el tono para exigir una resolución inmediata, sea en el sentido que sea. El empresario tilda de absurda la controversia, denuncia una supuesta utilización política de su acuerdo y resta trascendencia a la propiedad de los muelles alegando que las terminales no deciden las rutas de las navieras. En su defensa, equipara la entrada de Marsa Maroc con la presencia habitual de operadores chinos, franceses, italianos o australianos en otros recintos españoles como Valencia.

Esa tesis, sin embargo, ha generado un rechazo transversal en el Archipiélago que abarca desde el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hasta los grupos del PP y Coalición Canaria en Tenerife. Las instituciones insulares no reclaman prohibiciones arbitrarias, sino transparencia sobre la letra pequeña del contrato: qué derechos de voto, qué capacidad de veto y qué decisiones reservadas obtendrá el socio marroquí pese a quedar en minoría frente al 55% de Boluda.

Los propios movimientos de la naviera debilitan el argumento de la irrelevancia portuaria. Cuando la compañía presentó el pacto en diciembre de 2025, no lo describió como una inversión pasiva, sino como una alianza estratégica destinada a generar sinergias comerciales en una red conjunta de 34 terminales repartidas entre España y África. Asimismo, el pasado mes de junio, la corporación justificó una inversión superior a 40 millones de euros en Tenerife, con nuevas grúas capaces de operar megabuques portacontenedores, destacando precisamente que la capacidad técnica de una terminal resulta determinante para captar grandes tráficos. De hecho, aunque el pacto carece todavía de luz verde estatal, la integración logística con Marruecos ya sirvió a Boluda para imponerse en el concurso de la terminal Príncipe de España en el Puerto de Barcelona.

Soberanía portuaria frente al expansionismo de Rabat

El debate no gira en torno a restringir la competencia comercial, sino a distinguir entre capital privado ordinario y capital estatal de un país vecino con una agenda expansiva sobre el flanco sur español. La operación coincide con un repunte severo de la tensión bilateral tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes en Ceuta el pasado julio, un recordatorio de cómo Rabat utiliza cualquier palanca de presión disponible.

En el plano marítimo, Marruecos despliega una ofensiva directa contra la posición atlántica de Canarias. A los megapuertos de Tánger Med y Nador West Med, donde Boluda ya explota servicios de remolcadores en sociedades compartidas con Marsa Maroc, se suma el desarrollo portuario de Dajla, en el Sáhara Occidental, concebido para arrebatar escalas y cuota de mercado a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.La Ley 19/2003 faculta al Estado para fiscalizar, condicionar o vetar cualquier participación extranjera a partir del 10% en infraestructuras críticas de transporte. Proteger la soberanía logística del Archipiélago exige aplicar esa herramienta con rigor, no despachar el riesgo como un simple trámite burocrático.