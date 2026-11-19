La oferta de vivienda vacacional en Canarias ha entrado en fase de contracción. Según los últimos datos de la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), el archipiélago cerró el mes de octubre de 2026 con 45.555 viviendas disponibles, lo que representa un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de 2025.

El dato más revelador, sin embargo, no está en el número de inmuebles, sino en su capacidad real. El parque vacacional cuenta actualmente con 181.852 plazas de alojamiento, una caída interanual del 4%. Esta cifra desarma el discurso político que insiste en dibujar un crecimiento descontrolado del sector para justificar nuevas trabas normativas. Lejos de expandirse, el mercado extrahotelero en plataformas digitales está perdiendo volumen de camas a un ritmo diez veces superior al descenso en el número de propiedades.

Menos camas y una demanda al límite

La divergencia entre la ligera caída de viviendas (-0,4%) y el desplome de plazas (-4%) apunta a un fenómeno claro: las propiedades de mayor tamaño están saliendo del circuito turístico o reduciendo su capacidad ofertada. Cuando la regulación endurece los requisitos y dispara la inseguridad jurídica, los pequeños propietarios con inmuebles familiares son los primeros en retirarse ante el aumento de los costes de cumplimiento y el riesgo sancionador.

Esta contracción de la oferta choca frontalmente con una demanda que no da signos de agotamiento. Durante el mes de septiembre, 42.698 viviendas recibieron alguna reserva, lo que equivale al 93,7% del total disponible en las plataformas analizadas por el Istac. En economía, el efecto de restringir artificialmente la oferta frente a una demanda casi inelástica es inmediato: los precios suben. Al reducir el número de camas disponibles cuando el mercado roza el lleno técnico, se encarece el destino, se expulsa al visitante de renta media y se erosiona la competitividad de Canarias frente a otros destinos internacionales.

El mapa insular y el coste de la inseguridad jurídica

La distribución territorial del parque confirma el peso de las islas capitalinas y orientales en esta modalidad alojativa. Tenerife lidera el mercado concentrando el 41% de todas las viviendas vacacionales del archipiélago, seguida a distancia por Gran Canaria, que agrupa el 21%. Por detrás se sitúan Lanzarote, con un 17%, y Fuerteventura, con un 14%, dejando el 7% restante repartido entre las islas verdes.

Penalizar esta actividad bajo la premisa de que así se resolverá el problema de acceso a la vivienda residencial ignora las causas reales del déficit habitacional en Canarias: la parálisis urbanística, la escasez de suelo finalista y la lentitud administrativa para conceder licencias de obra nueva. Mientras las administraciones no eliminen esos cuellos de botella, forzar la salida de miles de plazas vacacionales solo consigue un resultado tangible: mermar la renta complementaria de miles de familias canarias y restar gasto directo en el comercio y la restauración local, donde el turista extrahotelero deja el grueso de su presupuesto. Los números del Istac dejan poco margen a la retórica: el mercado ya se está encogiendo por la vía de los hechos.